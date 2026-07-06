Иран взял себя в кулак

Иран прощается с аятоллой Али Хаменеи, убитым в ходе американо-израильских бомбардировок еще в конце февраля. В растянувшихся почти на неделю похоронах верховного лидера, возглавлявшего страну 37 лет, принимают участие миллионы иранцев, в том числе в большом количестве — молодежь. Для иранского руководства это возможность показать миру, что власть крепка и умеет мобилизовать своих сторонников. С подробностями из Тегерана — специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Ирана ожидают, что в похоронах Али Хаменеи примут участие в общей сложности до 20 млн человек. Если этот прогноз окажется верным, то это будут самые масштабные похороны не только в Иране, но и в мировой истории

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Власти Ирана ожидают, что в похоронах Али Хаменеи примут участие в общей сложности до 20 млн человек. Если этот прогноз окажется верным, то это будут самые масштабные похороны не только в Иране, но и в мировой истории

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Сжатый кулак Чтобы попасть на территорию Большой мечети Мосалла, где в субботу и воскресенье было организовано народное прощание с 86-летним верховным лидером Ирана Али Хаменеи, нужно долго плестись с толпой по близлежащим улицам. По мере приближения к цели скорость движения людей замедляется, а плотность потока становится все больше. Приключение не для слабонервных: жара под 40 градусов, солнце палит нещадно, и при этом все еще в черной одежде. Волонтеры раздают воду и мороженое, но это не спасает. В какой-то момент у мужчины, пытающегося зачем-то пропихнуть сквозь толпу коляску с одетым в черное же малышом, сдают нервы и он начинает расталкивать людей, теснящихся рядом, отчего всю массу скопившихся возле узких ворот паломников начинает вести в сторону. Только накануне я рассказала фотографу “Ъ” Антону Великжанину, что на похоронах предыдущего верховного лидера Рухоллы Хомейни в 1989 году погибли 8 человек, а когда в январе 2020 года хоронили убитого американцами же иранского генерала Касема Сулеймани — то все 56, и тут мы сами попали в давку. Но все обошлось: чуть потолкавшись, мы оказались в просторном внутреннем дворе мечети, где всем паломникам как-то находилось место, несмотря на то что люди все прибывали и прибывали. Правда, к моменту, когда группа российских журналистов добралась до центральной площади комплекса, гробов Али Хаменеи и членов его семьи на постаменте уже не было. Вместо них там стояло кресло аятоллы, а рядом висел его портрет. Как выяснилось, гробы после непродолжительной церемонии внутри двора вновь переместили в морозильную камеру за постаментом. На такой жаре долго держать их было нельзя. Чем известен верховный лидер Ирана Али Хаменеи Читать далее По мусульманским традициям верховного лидера и его семью вообще должны были похоронить в день гибели, до захода солнца, но сделать это раньше не позволяли американо-израильские обстрелы Ирана, притихшие только в середине июня, после заключения временного перемирия. Паломники, впрочем, были готовы сколько угодно ждать, пока гробы вынесут обратно, лишь бы их увидеть. В ожидании они громко скандировали имена погибших от ударов США и Израиля 28 февраля — Али Хаменеи, его дочери и ее супруга, а также жены и 14-месячной дочки его сына Моджтабы, избранного впоследствии новым верховным лидером. Корреспонденты российских СМИ начали было снимать скандирующих, как те из них, что стояли к нам ближе всего, с чего-то вдруг решили, что перед ними американские журналисты, и принялись возмущенно кричать на фарси «Долой Трампа!» и «Смерть Америке!». Дело было на женской половине площади (от мужской ее разделял черный забор) и уже начало приобретать неприятный оборот, как девушки наконец расслышали, что мы из «Русиё». Гнев моментально сменился на милость. «Али Хаменеи был для всего народа отцом, а эти террористы его убили, да еще и вместе с семьей, теперь он мученик, святой»,— объясняла нам по-английски 28-летняя Мона, закрывая заплаканные глаза руками. Стоявшая рядом девушка лет 20 обняла ее правой рукой, а левую подняла, сжав в кулак. Это главный символ иранского сопротивления, поскольку, когда после американо-израильских ударов было обнаружено тело Али Хаменеи, его здоровая левая рука якобы (как утверждают местные власти) была сжата в кулак (правая была парализованной с 1981 года, когда он был тяжело ранен в ходе попытки покушения). Накануне похорон аятоллы на площади Энгелаб в центре Тегерана возвели гигантский памятник в виде его сжатого кулака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корреспондентам “Ъ” слезы участников траурной церемонии не показались притворными. В связи с гибелью своего духовного лидера люди явно испытывали глубокую скорбь

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Корреспондентам “Ъ” слезы участников траурной церемонии не показались притворными. В связи с гибелью своего духовного лидера люди явно испытывали глубокую скорбь

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Флаг на асфальте Среди участников траурных церемоний было очень много молодежи. С точки зрения устойчивости режима это важный показатель, поскольку еще не так давно, в январе, по всей стране прокатилась волна антиправительственных протестов, в которых в основном участвовали люди в возрасте до 40 лет, недовольные среди прочего непростой экономической ситуацией в Иране. Именно на них делали ставку США и Израиль, когда после убийства Али Хаменеи призвали иранскую оппозицию «выйти на улицу и брать власть». Но на фоне американо-израильских бомбардировок страны, которые даже в чем-то несогласные с властью иранцы сочли категорически неприемлемыми, на этот призыв никто не откликнулся. Зато призыв президента Ирана Масуда Пезешкиана ко всем иранцам, «независимо от их этнического происхождения, религиозных и политических взглядов», принять участие в прощании с Али Хаменеи услышали миллионы. Власти ожидают, что в шестидневных похоронах, которые пройдут в пяти городах и двух странах (тело аятоллы 8 июля доставят в Ирак, где его также почитали как духовного лидера шиитов), примут участие до 20 млн человек. Если этот прогноз окажется верным, то это будут самые масштабные похороны не только в Иране, но и в мировой истории (см. “Ъ” от 4 июля). Российская официальная делегация во главе с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым посетила Тегеран 3 июля, но на похороны приехали и проживающие в России иранцы, а также обычные граждане РФ, желающие отдать дань уважения Али Хаменеи. Один из них, уроженец Ставропольского края, рассказал “Ъ”, что считает Али Хаменеи «важным духовным лидером» и «человеком, чей жизненный путь и мученическая смерть вызывают глубокое уважение». Его имя собеседник “Ъ” попросил не называть, поскольку он суннит. «Я приехал, чтобы выразить личное почтение Хаменеи и проявить солидарность с иранским народом»,— пояснил он. Иранцы такое отношение ценят и в разговоре с российскими журналистами повторяют: «У нас с вами общий враг», подразумевая, понятно, США. Президент США Дональд Трамп после убийства Али Хаменеи и других высокопоставленных представителей иранского руководства неоднократно говорил, что новые руководители Ирана «менее радикальны и более разумны». Но судя по траурным мероприятиям в иранском обществе, сейчас как никогда сильны антиамериканские и антиизраильские настроения. «Убейте Трампа!», «Смерть Биби!», «Мы идем за вами!», «Восстанем!» — такие лозунги были на многих плакатах паломников. На одном из них лицо американского президента было изображено в перекрестье прицела. Люди несли красные флаги возмездия и кричали: «Месть, месть!» — а на выходе с главной площади Мосаллы кто-то мелом нарисовал американский флаг, который всем предлагалось топтать. Некоторые останавливались, чтобы плюнуть на него. В толпе также были флаги и плакаты с символикой ливанской «Хезболлы», палестинского «Хамаса» и йеменских хуситов — поддерживаемых Ираном региональных структур, выступающих с жестких антиамериканских и антиизраильских позиций.

В последний путь В понедельник в Тегеране состоялось масштабное траурное шествие. Черный грузовик с прозрачным кузовом, внутри которого были видны гробы Али Хаменеи и членов его семьи, медленно-медленно ехал по центральным улицам города в окружении людской толпы, растянувшейся на километры. Все гробы были накрыты иранскими флагами, на гробу аятоллы лежала его черная чалма. Скорбящие старались как можно ближе пробраться к машине, чтобы коснуться ее рукой или хотя бы закинуть сидевшим в кузове охранникам иранский флаг или просто платок, с тем чтобы они потерли его об один из гробов и кинули обратно. Многие плакали, причем и женщины, и мужчины. Дональд Трамп заявил журналистам, что «шокирован» сценами скорби из Тегерана. «Я думал, они ненавидели Хаменеи,— сказал он.— Хотя, может, это и притворные слезы». В заочную перепалку с ним вступил иранский президент Масуд Пезешкиан. «Это величие, эти слезы, льющиеся из глаз женщин, мужчин и детей,— не то, что можно вызвать по приказу. Слезы рождаются из боли и скорби, переполняющих человека, и мир видит эту истину»,— заявил он. Корреспондентам “Ъ” слезы участников траурной церемонии также притворными не показались. Люди плакали, даже когда их никто не снимал, а некоторые мужчины при попытке снять их плачущими на видео, наоборот, отворачивались. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Убейте Трампа!», «Смерть Биби!», «Мы идем за вами!», «Восстанем!» — такие лозунги были на плакатах многих участников похоронной процессии

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ «Убейте Трампа!», «Смерть Биби!», «Мы идем за вами!», «Восстанем!» — такие лозунги были на плакатах многих участников похоронной процессии

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Аккредитации для освещения похорон получили около 300 иностранных корреспондентов, включая журналистов американских изданий The New York Times и Washington Post, и ряд западных проиранских блогеров, таких как американец Джексон Хинкл. 4 июля, в День независимости США, политический активист, на которого в сети X подписано почти 3,9 млн человек, опубликовал фото из Тегерана, снабдив его подписью: «В этот день долг каждого американца отдать дань уважения Али Хаменеи». То, что при таком невероятном скоплении людей удалось избежать давки, это чудо, но власти на сей раз действительно делали все возможное, чтобы избежать жертв: силовики старались рассекать потоки, боковые улицы были частично перекрыты, а когда людей у машины становилось слишком много, она на время останавливалась и скопившихся просили хоть немного отойти назад. На улицах, по которым везли гробы, было много баннеров с портретами Али Хаменеи, и на многих он был изображен со своим сыном и преемником Моджтабой. Но самого Моджтабы никто на публике не видел с февраля, не принял он участия и в похоронах своего отца. Иранские официальные лица объясняют это соображениями безопасности: Израиль уже объявил, что новый верховный лидер «отмечен для ликвидации» и «обречен на смерть». США пообещали не атаковать Иран во время похорон Али Хаменеи. «Мы дали Ирану неделю отдыха на похороны, потому что мы хорошие. Мы могли бы ликвидировать их всех одним ударом, но мы не будем этого делать, потому что тогда нам просто не с кем будет вести переговоры»,— заявил по этому поводу Дональд Трамп. Предполагается, что мирные переговоры между США и Ираном возобновятся 11 июля в Пакистане. Израиль никаких обещаний не давал, а наоборот, накануне предупредил, что в любой момент готов вновь нанести удар по Ирану. Рядовые иранцы, с которыми мы говорили, относятся к отсутствию Моджтабы Хаменеи на похоронах отца с пониманием. «Нельзя ему сейчас нигде появляться, враги только и ждут этого, они готовы на все, чтобы и его убить»,— сказал нам 60-летний поэт Али. По неподтвержденным данным, Моджтаба Хаменеи также мог получить серьезные ранения во время бомбардировок, но официальные лица говорят, что страной управляет именно он, в том числе поддерживая контакты с внешними партнерами Ирана, включая Россию. Эксперт Фархад Ибрагимов о транзите власти в Иране В траурных мероприятиях в Тегеране помимо Масуда Пезешкиана и членов иранского правительства приняли участие другие сыновья Али Хаменеи — Мостафа, Мейсам и Масуд. Кроме того, на публике, впервые за многие месяцы появился новый глава Корпуса стражей исламской революции Ахмад Вахиди, возглавивший эту самую могущественную в стране военно-политическую организацию после того, как в ходе американо-израильских ударов 28 февраля погиб ее предыдущий лидер Мохаммад Пакпур. Также в шествии был замечен крайне редко появляющийся сейчас на публике командующий силами «Эль-Кудс» Эсмаил Гаани. Похоронят Али Хаменеи 9 июля в его родном городе Мешхеде, на северо-востоке Ирана.

Елена Черненко