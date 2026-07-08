Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти в 1/8 ЧМ-2026

Сборная Швейцарии победила команду Колумбии в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Основной период игры закончился со счетом 0:0, поэтому исход решился в серии пенальти — 4:3. Игра прошла на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

В послематчевой серии вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель справился с ударом колумбийца Кучо Эрнандеса, а защитник Давинсон Санчес угодил в перекладину. В составе швейцарской команды свою попытку не реализовал только Мануэль Аканджи, который пробил выше ворот.

В следующем этапе Швейцария встретится с командой Аргентины. Матч начнется 12 июля на стадионе Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США) в 4:00 мск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Швейцарцев устроил нулевой счет».