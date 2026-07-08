Швейцарцев устроил нулевой счет

Последним четвертьфиналистом североамериканского чемпионата мира по футболу стала сборная Швейцарии. В матче второго раунда play-off после ничьей — 0:0 — в основное и дополнительное время она обыграла в серии пенальти колумбийцев и теперь встретится с аргентинцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian / Reuters Фото: Agustin Marcarian / Reuters

На ванкуверском стадионе сборная Колумбии должна была чувствовать себя так, словно вдруг очутилась в Боготе. Все трибуны окрашены в желтое. Все заполнены ее беспокойными болельщиками. На чемпионате мира, если, конечно, среди участников игры нет никого из хозяев, такое редко увидишь. Тех, кто переживает за швейцарцев, обнаружить невероятно сложно, нужно присматриваться. Но, конечно, юную «зажигалочку» сборной Швейцарии Йоана Манзамби телеоператоры в конце концов обнаружили. Из-за нелепой травмы на тренировке трансформировался из ведущего футболиста своей команды в нервного зрителя. Пришел на матч, кстати, с моделью Кубка мира. Так цепко держится трехлетний ребенок за любимую игрушку: никому не дам! Картинка была трогательной, говорящей.

А футбол в этом матче был каким-то слегка суетливым. И тем, и другим не хватало щепотки академизма. Ей бы сдобрить живость движений — было бы очень вкусно. А так большинство фраз, обещавших сложиться во что-то звучное, обрывались на серединке.

За весь первый тайм вратари соперников в щекотливом положении побывали всего по разу.

Швейцарский — Грегор Кобель — шикарно, словно по просьбе фотографа, захотевшего кадр поэффектнее, слетал за мячом, который закручивал в угол Густаво Пуэрта. Колумбийский — Камило Варгас — обошелся без такого прыжка. Просто грамотно выбрал позицию и не дернулся, когда его пытался пробить на самом деле паливший почти с убойной дистанции Фабиан Ридер.

После перерыва могло показаться, что швейцарцы извлекли из своих проблем более правильные выводы,— заиграли почетче, поакцентированнее. Еще бы Джибриль Со покрепче держался на ногах. Но они подвели Со, когда после прострела он мог спокойно расстреливать Варгаса. Поскользнулся, растянулся на газоне, будто на льду.

Но нет, впечатление насчет того, что игра потихоньку разворачивается в швейцарскую сторону, было обманчивым. Через десять минут уже их немножко поддавливали, а удивляться приходилось колумбийской незадачливости. Ну надо же, как умудрился запороть верный шанс Луис Суарес!

Во время обязательной паузы в середине второго тайма на арене включили какую-то очень латиноамериканскую песню, чтобы, видимо, подбодрить колумбийцев. Йодля, чтобы швейцарцы не чувствовали себя обделенными, в местной фонотеке не нашлось.

Догадаться, что этот матч ликвидирует пробел, став единственным в 1/8 финала, не уложившимся в основное время, было нетрудно. А в овертайме дела, между прочим, пошли повеселее.

В первую очередь у колумбийцев, которые, кажется, сохранили побольше свежести. И стандарты у них начали получаться. Очередной угловой, скажем, вылился в удар головой Джона Лукуми с линии вратарской. Швейцарцам повезло, что он угодил в перекладину. А вскоре безумно неприятно бил издали Хаминтон Кампас. Тут уже сборную Швейцарии выручил Грегор Кобель, сумевший просчитать жутко заковыристую траекторию, по которой стремился вильнуть в створ мяч.

Швейцарцы ответили недурно. Зеки Амдуни, только что вышедший на замену, сразу мог превратиться в героя матча. Ворота рядышком, мяч удобно лег на ногу. Камило Варгас показал, что с реакцией у него не хуже, чем у Кобеля.

А на излете дополнительного времени самый, казалось, мудрый и надежный из швейцарцев — Гранит Джака — отчебучил нечто такое, за что потом всю жизнь мог себя корить. Умудрился подарить мяч соперникам в штрафной. Джаку пощадил Кампос, промазавший в такой ситуации, в которой попасть в створ было гораздо проще. В общем, и от серии пенальти этому матчу увернуться не довелось.

В ней по очереди оплошали колумбиец Давинсон Санчес и швейцарец Мануэль Аканджи. А затем Грегор Кобель вытащил удар Кучо Эрнандеса. Сборная Колумбии отмучилась. Сборная Швейцарии отправилась в четвертьфинал, в котором встретится с чудом одолевшими египтян аргентинцами.

Алексей Доспехов