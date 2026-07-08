РБК: «Яндекс Маркет» проведет реорганизацию маркетплейса

«Яндекс (MOEX: YDEX) Маркет» не будет проводить массовые сокращения и снижать бюджет, заявил представить сервиса РБК. По его словам, компания «пересматривает структуру команд, чтобы сосредоточить ресурсы на ключевых проектах», а также перераспределяет бюджет.

«Мы отказываемся от непрофильных проектов и дублирующих функций, а маркетинговый бюджет направляем на то, что важнее для маркетплейса, — на улучшение условий для продавцов и специальные предложения для покупателей»,— сообщил представитель. Компания продолжит инвестировать в ключевые направления развития, среди которых — покупки товаров и услуг через «Алису AI», добавил он.

При этом источник РБК на рынке заявил, что руководство «Яндекс Маркета» провело собрание с сотрудниками, на котором объявило о планах сократить штат подразделения и бюджет.

В марте источники «Ъ» на IT-рынке сообщили, что «Яндекс» может закрыть отдельные бизнес-направления, а также оптимизировать штат. По данным собеседников, сокращения затронут направление «Поисковые сервисы и ИИ», финансовые показатели которого по итогам прошлого года были слабыми. Всего в «Яндексе» работает около 95 тыс. человек.

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