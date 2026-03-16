Ставок больше нет

«Яндекс» (MOEX: YDEX) может провести оптимизацию штата. Относительный объем потенциальных сокращений сотрудников невелик, но он касается ключевых направлений компании, таких как «Поисковые сервисы и ИИ». Из-за непростой экономической ситуации IT-сектор сейчас сокращает затраты не только на персонал, но и на маркетинг и HR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Яндекс» может приступить к закрытию отдельных бизнес-направлений в этом году и оптимизировать в них штат, рассказали “Ъ” три собеседника на IT-рынке и подтвердил еще один, знакомый с планами компании. По данным источников “Ъ”, сокращения коснутся одного из ключевых направлений холдинга — «Поисковые сервисы и ИИ» (до нескольких сотен человек), где планируют оптимизировать коммерческий департамент и отдельные продукты, включая сервис маркетинговых исследований «Яндекс Взгляд». Ранее о закрытии «Взгляда» сообщало издание Sostav, в «Яндексе» говорили, что закрытие позволит направить ресурсы на развитие «более перспективных продуктов».

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией в компании, говорит, что один из рекламных отделов коммерческого департамента «Поисковых сервисов и ИИ» был практически полностью сокращен, а для СМБ-отделов (ответственных за малый и средний бизнес) ввели дополнительную команду контроля качества работы персонала, которая помогает руководству в дальнейшем принимать решения о сокращении затрат.

Всего в «Яндексе» работает около 95 тыс. человек, за прошлый год число сотрудников сократилось на 2%, следует из отчетности компании.

Собеседник “Ъ” на IT-рынке говорит, что в компании решили оптимизировать направление «Поисковые сервисы и ИИ» на фоне «плохих публичных финансовых результатов». По итогам 2025 года направление показало одну из наихудших динамик среди всех вертикалей холдинга. Прирост выручки составил 10% — в несколько раз ниже, чем у других крупных бизнес-направлений, следует из отчетности компании. Направление «Поисковые сервисы и ИИ» занимает 34% в общей структуре доходов холдинга и является вторым по значимости. Темпы роста рекламной выручки поискового направления группы в четвертом квартале 2025 года снизились в четыре раза по сравнению с первым, до 8,7% — это минимальное значение, замечает собеседник “Ъ”. Отдельно новые форматы (например, Smart TV, DOOH, РСЯ для блогеров и ритейл-медиа) растут же в тридцать раз быстрее, добавляет он. По версии другого собеседника “Ъ”, компания сокращает расходы для того, чтобы направить средства на бизнес-направление ИИ.

В «Яндексе» заявили “Ъ”, что компания «продолжает наем и развитие» и не планирует закрывать «бизнес-направления», а информация о сокращениях не соответствует действительности.

Сейчас большинство IT-компаний сокращают затраты, причем это касается не только оптимизации штатов, но и производственных, маркетинговых и HR-затрат, говорит директор по персоналу ГК «КОРУС Консалтинг» Дарья Цирулева. Крупные игроки за последний год сократили затраты на 10–15%, добавляет она. На политику оптимизации влияет нестабильная ситуация в экономике — «на рынке стало меньше денег», бизнес инвестирует только в те IT-проекты, которые быстро окупаются, считает госпожа Цирулева. Также отрасль прошла стадию «перегрева» в 2022–2023 годах: наблюдается снижение спроса на работников, специализирующихся на миграции с иностранного софта на отечественный, примерно на 10–15% год к году, объясняет она. Другой собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что бигтех-компании сократят до 20% избыточного персонала, это будет реализовано либо отказом от найма новых сотрудников в ряде подразделений, либо за счет слияния или ликвидации отдельных бизнес-направлений.

Бигтех-компании сейчас сокращают персонал на 10–20% специально под развитие ИИ: рутинные задачи автоматизируют, а сэкономленные средства «вливают» в нейросети и новые продукты, утверждает партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской. Кроме того, в IT-секторе с 2026 года выросла налоговая нагрузка на ФОТ и частично изменилось налогообложение, и содержать раздутый штат стало «непозволительной роскошью», напоминает он.

Варвара Полонская