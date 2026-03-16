«Яндекс» начнет сокращать сотрудников в нескольких ключевых подразделениях

«Яндекс» (MOEX: YDEX) может приступить к закрытию отдельных бизнес-направлений и оптимизации штата, сообщили «Ъ» три источника на IT-рынке. По их данным, сокращения затронут направление «Поисковые сервисы и ИИ», число уволенных может достигнуть нескольких сотен человек.

Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, сообщил, что один из рекламных отделов коммерческого департамента направления «Поисковых сервисов и ИИ» почти полностью сократили. Для подразделений, работающих с малым и средним бизнесом, сформировали дополнительную команду контроля качества работы персонала. Ее задачи — анализ эффективности сотрудников и подготовка решений по снижению затрат.

В «Яндексе» работают около 95 тыс. человек. За прошлый год штат уменьшился на 2%, следует из отчетности компании. По данным источника на IT-рынке, руководство решило оптимизировать направление «Поисковые сервисы и ИИ» после слабых финансовых показателей. Другой источник «Ъ» считает, что компания перераспределяет расходы в бизнес-направление ИИ.

