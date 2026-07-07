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Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции в 2027 году

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах в 2027 году. Об этом она рассказала в интервью телеканалу TF1.

Фото: TF1

Фото: TF1

«Да, этим вечером я уже являюсь кандидатом на президентских выборах», — подчеркнула госпожа Ле Пен.

Также политик сообщила, что вместе с главой партии Жорданом Барделла в скором времени начнут предвыборную кампанию. Марин Ле Пен добавила, что подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента. Она подчеркнула, что не колебалась, принимая это решение. Выборы президента Франции пройдут в два тура: 18 апреля и 2 мая 2027 года.

Апелляционный суд Парижа 7 июля сохранил за Марин Ле Пен право баллотироваться на пост президента Франции. Весной 2025 года суд первой инстанции признал ее виновной в создании системы, позволявшей оплачивать из европейских фондов услуги сотрудников, фактически работавших на партию во Франции.

Подробнее — в материале «Ъ» «На ней и суда нет».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решению Апелляционного суда Парижа о сохранении права Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году предшествовал длительный судебный процесс. Весной 2025 года суд первой инстанции признал ее виновной в создании системы растраты средств Европарламента через фиктивный наем помощников. Тогда Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы (два условно), штрафу и пятилетнему поражению в избирательных правах с немедленным исполнением, что фактически лишало ее возможности участвовать в предстоящих выборах. Прокуратура настаивала на продлении запрета на участие в выборах во время апелляционного процесса.

Процесс был осложнен тем, что суд первой инстанции не только приговорил Ле Пен к политической дисквалификации, но и придал этому наказанию силу немедленного исполнения. В апелляции прокуратура отказалась от требования немедленного исполнения запрета, что открыло «окно» для участия Ле Пен в выборах. Отсутствие немедленного запрета дало Марин Ле Пен возможность подать кассационную жалобу, которая приостанавливает исполнение наказания до окончательного решения, которое могло быть вынесено лишь к концу 2026-го или началу 2027 года. Это юридически сложное решение имело большое политическое значение, так как напрямую влияло на состав кандидатов в президентской кампании 2027 года.

Внутри ультраправой партии «Национальное объединение» ситуация тоже была напряженной. Отсутствие Ле Пен в качестве кандидата могло привести к выдвижению Жордана Барделля, молодого председателя партии, который уже опережал Ле Пен в некоторых опросах общественного мнения. Однако, благодаря решению апелляционного суда, Марин Ле Пен вернулась на политическую сцену как безусловный лидер крайне правого лагеря, а Жордан Барделля вновь оказался в роли «номера два».

Президентская кампания 2027 года во Франции теперь вернется к традиционной конфигурации последних десятилетий: персонализированной борьбе вокруг лидера «Национального объединения» против фрагментированного лагеря оппонентов. Исход второго тура будет зависеть от мобилизации избирателей против Ле Пен, так называемого «санитарного кордона» против крайне правых.

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