Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции в 2027 году

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах в 2027 году. Об этом она рассказала в интервью телеканалу TF1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TF1 Фото: TF1

«Да, этим вечером я уже являюсь кандидатом на президентских выборах», — подчеркнула госпожа Ле Пен.

Также политик сообщила, что вместе с главой партии Жорданом Барделла в скором времени начнут предвыборную кампанию. Марин Ле Пен добавила, что подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента. Она подчеркнула, что не колебалась, принимая это решение. Выборы президента Франции пройдут в два тура: 18 апреля и 2 мая 2027 года.

Апелляционный суд Парижа 7 июля сохранил за Марин Ле Пен право баллотироваться на пост президента Франции. Весной 2025 года суд первой инстанции признал ее виновной в создании системы, позволявшей оплачивать из европейских фондов услуги сотрудников, фактически работавших на партию во Франции.

Подробнее — в материале «Ъ» «На ней и суда нет».