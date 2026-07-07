Суд разрешил Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах

Апелляционный суд Парижа сохранил за Марин Ле Пен право баллотироваться на пост президента Франции. Весной прошлого года суд первой инстанции признал ее виновной в создании системы, позволявшей оплачивать из европейских фондов услуги сотрудников, фактически работавших на партию во Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен

Фото: Michel Euler / AP Марин Ле Пен

Фото: Michel Euler / AP

Марин Ле Пен получила наказание в виде пяти лет лишения права избираться, четырех лет лишения свободы (из них два года — условно, а оставшаяся часть могла быть отбыта с электронным браслетом), а также штраф в размере €100 тыс. Теперь Марин Ле Пен может принять участие в президентских выборах 2027 года.

Алексей Тарханов, Париж