На ней и суда нет

Апелляционный суд Парижа позволил Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах. Это решение фактически определило конфигурацию президентской кампании во Франции 2027 года. Суд, обещавший не вмешиваться в политику, решил сразу два политических вопроса — французских выборов и ситуации в «Национальном объединении». Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Марин Ле Пен

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Сама Марин Ле Пен присутствовала в суде вместе с «подельниками», которые также ждали решения своей участи. Председатель суда Мишель Ажи напомнила о «серьезности преступления» и о вреде, который глава «Национального объединения» вместе с товарищами нанесла Европейскому парламенту и общественным фондам. Однако апелляционный суд смягчил наказание для всех обвиняемых. В частности, Марин Ле Пен приговорена к трем годам лишения свободы, из которых два года — условно, а один год — под электронным браслетом. Кроме того, ей назначено наказание в виде лишения права избираться сроком на 45 месяцев, из которых 30 месяцев являются условными. Запрет на участие в президентских выборах, которые состоятся через год, больше не препятствует ей баллотироваться.

Этим шагом завершился многомесячный юридический спор вокруг дела о парламентских ассистентах в Европарламенте и была снята угроза политической изоляции Марин Ле Пен. Суд подтвердил ее право участвовать в выборах, сняв главный юридический риск ее кампании и вернув французской политике привычный центр притяжения — фигуру лидера крайне правого «Национального объединения».

7 июля Марин Ле Пен должна дать интервью первому каналу французского телевидения TF1, где она сможет рассказать о дальнейших планах. Она вернулась в центр политической сцены как безусловный лидер президентской гонки от правого лагеря. По данным всех социологических институтов, включая Ifop, Elabe и Ipsos, именно Ле Пен сохраняет наиболее устойчивую электоральную базу среди всех потенциальных кандидатов от оппозиции.

В большинстве сценариев она стабильно проходит во второй тур, а в ряде моделей опережает конкурентов из центристского лагеря уже в первом туре.

В этих условиях первый тур вновь станет пространством структурного преимущества «Национального объединения», тогда как исход второго тура будет определяться исключительно конфигурацией антилепеновского электората.

Политическая архитектура кампании вернулась к привычной логике последних десятилетий: персонализированной борьбе вокруг лидера «Национального объединения» и фрагментированного лагеря его оппонентов. Политические аналитики отмечают, что именно сохранение кандидатуры Ле Пен позволит «Национальному объединению» избежать сложного транзита власти и сохранить максимальный уровень мобилизации своего базового электората.

Внутрипартийная конструкция партии, несмотря на формальное усиление Жордана Барделля, вновь оказалась полностью выстроена вокруг ее фигуры. 30-летний Барделля, который в последние годы аккуратно примерял роль преемника, буквально решением суда оказался в привычной позиции — идеального номера два в системе, где номер один не обсуждается. Внутри партии это закрепило уже сложившийся баланс: Барделля обеспечивает административную и медийную устойчивость движения, Ле Пен — электоральный капитал. Самое деликатное последствие решения — обнуление сценария «мягкой передачи власти», который в партии обсуждали почти как неизбежность.

Барделля остается председателем партии, но политическая логика кампании снова выстраивается вокруг Ле Пен.

И чем успешнее она выглядит, тем менее необходимым становится любой преемник.

В масштабе страны решение суда закрепило главный сценарий будущих выборов. Президентская кампания 2027 года вернулась к классической конфигурации последних двух электоральных циклов: победа Ле Пен по очкам в первом туре, ее проигрыш во втором в результате блока центра и ослабленной и раздробленной оппозиции слева. Сработает ли на этот раз пресловутый «санитарный кордон» против крайне правых, неизвестно. Многие центристы уже сейчас колеблются. Но главное: кампания 2027 года снова стала кампанией «Марин Ле Пен против всех». А вот против кого конкретно, кто станет ее главным оппонентом, нам еще только предстоит узнать.