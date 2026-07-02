США и Иран вышли на связь

В Катаре 1 июля завершился очередной раунд переговоров между США и Ираном, посвященных реализации Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Их главным итогом стало создание сторонами конфликта специального канала связи для обсуждения нарушений «режима тишины». Отдельно обсуждалась судьба Ормузского пролива, правила транзита через который до сих пор остаются неопределенными. Во время встречи выяснилось, что именно создание альтернативного маршрута в проливе побудило Иран 25 июня возобновить обстрелы судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency)via REUTERS Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency)via REUTERS

Представители США и Ирана на непрямых переговорах в Дохе достигли «позитивного прогресса по вопросам, связанным с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании». Об этом поздно вечером 1 июля сообщил в соцсети X официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. «Стороны договорились продолжить обсуждения в течение предстоящего периода»,— отметил дипломат, добавив, что следующий раунд консультаций будет назначен сразу после того, как в Иране 9 июля завершатся похороны верховного лидера Али Хаменеи, убитого израильским ударом 28 февраля.

Как заявил по итогам контактов в Катаре замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, который возглавлял делегацию Исламской Республики, стороны переговоров условились создать «оперативный канал» связи, через который будут обсуждаться «выявленные недостатки в меморандуме».

Отдельно дипломат сообщил, что в Дохе обсуждалось использование иранских активов, замороженных в результате санкций в катарских банках (почти $12 млрд).

«В ходе встреч с катарскими официальными лицами, включая представителей Центрального банка, был рассмотрен ряд вопросов, касающихся расходования сначала $6 млрд,— сообщил господин Гарибабади.— Было достигнуто соглашение о том, что, исходя из потребностей, оглашенных нашей страной, необходимые товары будут закуплены и предоставлены Ирану».

В ходе дискуссий, которые проводились через катарских посредников, иранская делегация указала и на нарушения США обязательств в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Прежде всего претензии властей Исламской Республики связаны с продолжением израильских рейдов в Ливане, сохраняющейся концентрацией американских войск вблизи иранских границ, а также с «угрожающими и интервенционистскими» заявлениями высших американских чиновников.

В соцсети X господин Гарибабади подчеркнул: «Безопасность региона может быть обеспечена только путем прекращения внешнего вмешательства, вывода сил США, уважения суверенитета государств и признания новых геополитических реалий».

В ходе переговоров в Катаре выяснилось, что Иран в очередной раз начал 25 июня обстреливать коммерческие суда, проходящие через Ормуз, из-за создания у берегов Омана альтернативного и более безопасного судоходного маршрута.

Это вызвало ярость иранских властей, утверждает информированный источник Axios. По его словам, Тегеран настаивает на том, что обладает совместным с Оманом контролем над Ормузским проливом и что обе страны должны будут управлять им и взимать плату за «морские услуги» с торговых судов после истечения 60-дневного срока, в ходе которого США и Иран должны договориться о переходе к новому, всеобъемлющему соглашению.

Статус Ормуза до сих пор неясен. «В настоящий момент страны Персидского залива обсуждают, как следует управлять проливом по истечении срока действия меморандума о взаимопонимании»,— заявил Axios американский чиновник. По его словам, американская делегация попыталась донести до иранских переговорщиков в Катаре, что притязания на Ормуз могут сорвать весь переговорный процесс. «Послание США Ирану звучало так: "Мыслите шире"»,— пояснил источник Axios.

Неразрешенным остается вопрос и о том, смогут ли инспекторы МАГАТЭ посетить иранские ядерные объекты, по которым были нанесены удары во время 12-дневной войны 2025 года. Как пояснил вечером 1 июля в телеэфире спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, специалистам не дадут приблизиться к этим центрам «ни при каких обстоятельствах».

«Мы не предоставим никаких дополнительных полномочий сверх тех уровней доступа, которые наметил Высший совет национальной безопасности. Согласно закону, именно Высший совет национальной безопасности определяет уровень доступа (инспекторов к ядерной инфраструктуре Ирана.— “Ъ”), и соответствующие рамки уже установлены»

В настоящее время инспекторы МАГАТЭ имеют право доступа только к двум объектам в Иране: это АЭС в Бушере и ядерный центр в Тегеране.

«Доступ ограничивается исключительно этими объектами, и мы придерживаемся этих обязательств»,— подчеркнул господин Галибаф.

Нил Кербелов