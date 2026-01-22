Дональд Трамп развернулся над Гренландией

В самой громкой геополитической истории последних недель о том, как именно США намереваются заполучить Гренландию, наметился неожиданный поворот. После нескольких дней нагнетания ситуации, сопровождавшихся угрозами новых тарифов против ряда европейских стран и применения военной силы, Дональд Трамп вдруг отказался и от того, и от другого, объявив, что основа для будущей сделки в отношении Гренландии и «по сути, всего Арктического региона» согласована. Эта сделка, по словам Трампа, будет включать право США на добычу полезных ископаемых и участие острова в системе противоракетной обороны «Золотой купол». Ключевой вопрос суверенитета Дании над Гренландией вообще не обсуждался, признал генсек НАТО Марк Рютте, который неожиданно оказался главным архитектором сделки с Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резкая смена позиции Дональда Трампа (справа) относительно Гренландии, возможно, во многом произошла благодаря дипломатическому таланту генсека НАТО Марка Рютте

С ног на голову

Через считаные часы после речи Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января, где тот вновь заявил о своем желании заполучить Гренландию, «включая права, титул и собственность», президент США вдруг сообщил, что отныне исключает силовой захват острова, которым он грозил все последние недели. А еще чуть позже написал в соцсети Truth Social, что не станет вводить с 1 февраля пошлины против восьми европейских стран за их попытки сопротивления американским планам по присоединению острова.

Разворот Трампа на 180 градусов произошел после его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях форума в Давосе вечером 21 января, по итогам которой глава Белого дома сумел договориться о «рамках будущего соглашения по Гренландии».

«Мы сформировали основу для будущей сделки в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, станет большим благом для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО»,— написал после этой встречи президент США в Truth Social. А в интервью CNBC дал понять, что этот проект предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол».

«Они (власти Гренландии.— “Ъ”) будут участвовать в "Золотом куполе", и они будут участвовать в правах на полезные ископаемые — как и мы»,— заявил президент Трамп.

Другие детали соглашения по Гренландии он не назвал, отметив, что оно «немного сложное, но мы объясним его позже».

О том, что сторонам еще предстоит многое согласовать, заявила и пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт. «Переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами будут продолжены с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили плацдарма — экономического или военного — в Гренландии»,— отметила она в своем заявлении после встречи Трампа и Рютте.

Между тем за скобками остался ключевой вопрос — о суверенитете Дании над Гренландией, который Трамп до того яростно оспаривал, настаивая на праве владения островом и отвергая идею его аренды. Как заявил Fox News второй участник сделки Марк Рютте, «этот вопрос больше не поднимался в моих сегодняшних разговорах с президентом».

По данным двух источников портала Axios, однако рамочное соглашение по Гренландии, которое Трамп и Рютте обсудили в среду, включает в себя принцип уважения суверенитета Дании над островом.

На этом фоне в ряде СМИ появились утечки, что компромиссным может стать вариант, согласно которому Дания предоставит США суверенитет над небольшими участками Гренландии, где могут расположиться американские военные базы вдобавок к действующей базе в Питуффике на северо-западной оконечности острова. Неназванные чиновники газеты Telegraph сравнили статус этих баз с британскими военными базами на Кипре, которые считаются территорией Соединенного Королевства.

Выдохи облегчения и новая порция негодования

Отказ Трампа от риторики угроз вызвал некоторое облегчение у Дании, чьей автономией является Гренландия, но оставил и немало вопросов. «День закончился лучше, чем начался»,— признал вечером в среду глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен. «Теперь давайте сядем и выясним, как мы можем решить проблемы безопасности Америки в Арктике, соблюдая при этом "красные линии" Королевства Дания»,— добавил он.

Датские парламентарии оказались куда более прямолинейны в своих оценках соглашения. Одним из главных и закономерных вопросов, который задавали законодатели, был: почему судьба Гренландии обсуждается в духе «без меня меня женили». «Это не настоящие переговоры; это просто разговор двух людей. Без участия Гренландии в переговорах сделка невозможна»,— сказала датский депутат Саша Факсе в беседе со Sky News. Ее коллега Аая Ченмитц, представляющая в парламенте Дании Гренландию, задалась схожим вопросом: с чего это НАТО может решать вопросы, касающиеся минеральных богатств острова. «У НАТО ни в коем случае нет права вести переговоры по каким-либо вопросам без нашего участия, без участия Гренландии»,— подчеркнула она.

Пожалуй, единственным политиком, кого новость о сделке привела в восторг, оказалась премьер Италии Джорджа Мелони. Ранее она упорно настаивала на том, что Евросоюзу не следует открыто угрожать Трампу, а вместо этого попытаться выйти на деэскалацию вокруг Гренландии по-тихому, закулисно. На этом фоне обещанное продолжение диалога Вашингтона с заинтересованными сторонами было воспринято госпожой Мелони чуть ли не как ее собственная победа.

А вот у большинства других европейских политиков неожиданный поворот в ситуации вокруг Гренландии вызвал, скорее, новые переживания. Новости о том, что Гренландии больше не угрожает американское военное вторжение, а ряду стран Европы — новые тарифы, пришли буквально за считаные часы до намеченного на вечер 22 января экстренного саммита ЕС, посвященного ответным мерам на действия США, от которых Трамп отказался, когда этого никто и ожидать не мог. Тем не менее Совет ЕС продолжит работу, заверил один из представителей ЕС, добавив, что «речь пойдет о трансатлантических отношениях во всех их аспектах».

С чего бы это

Довольно много вопросов осталось и по поводу мотивации неожиданного решения Дональда Трампа отступить от недавних угроз. Глава МИД Швеции Мария Стенергард сочла, что именно твердая позиция европейских союзников «принесла свои плоды». Днем ранее стало известно, что не только Франция, но и Германия готова в максимально жесткой манере ответить США в торговой сфере.

Американское издание Semafor, в свою очередь, выдвинуло версию, что Трамп наконец-то осознал, с какими рисками сопряжена его враждебность по отношению к европейцам.

«Такие страны, как Великобритания, Бельгия и Франция, владеют активами США на триллионы долларов, такими как казначейские облигации. Если они решат продать их, это может привести к резкому росту процентных ставок»,— отметило издание.

Экономическую подоплеку разворота Трампа увидели и финансовые эксперты. После крайне жестких и агрессивных заявлений главы Белого дома о вероятности силового сценария в отношении Гренландии во вторник американские фондовые рынки заметно просели. И быстро восстановились в среду, вскоре после заявлений Трампа о рамочном соглашении и отказа от намерения ввести пошлины.

Еще по одной версии, в конечном итоге сработали уговоры «своих». По словам двух источников в Белом доме, которых цитирует Reuters, несколько ключевых членов команды президента были далеко не в восторге от возможности применения военной силы для захвата датской территории.

С обобщением факторов, которые вынудили президента США изменить позицию, выступил бывший американский посол в России и ярый критик Трампа Майкл Макфол. «Объединенные европейцы, рынок, другие американские политики, независимые СМИ и общественное мнение объединились, чтобы остановить безумную попытку Трампа вторгнуться в Гренландию и аннексировать ее»,— резюмировал он (цитата по Guardian).

Впрочем, у многих остались резонные основания опасаться, что в тактике США все может вновь перевернуться с ног на голову. 22 января Daily Mail, например, сообщила, что Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн, если они проголосуют за присоединение к Штатам.

Между тем стоимость Гренландии оценили и в Москве. На совещании Совбеза РФ в среду президент России Владимир Путин предположил, что, исходя из площади острова в 2,166 млн кв. км, его цена составляет $200–250 млн, но США «потянут» покупку Гренландии у Дании и за $1 млрд.

Наталия Портякова