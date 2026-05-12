США ведут переговоры о новых военных базах в Гренландии

США последние месяцы обсуждают с Данией вопрос открытия трех своих новых военных баз в Гренландии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на близких к переговорам чиновников и дипломатов. С середины января стороны встречались как минимум пять раз.

США на переговорах представляет советник Госдепартамента Майкл Нидхэм. В Белом доме факт переговоров с Данией на высоком уровне подтвердили, но отказались сообщить подробности, отметив лишь, что «процесс идет в нужном направлении» и администрация смотрит на этот процесс с оптимизмом. МИД Дании подтвердил, что переговоры идут, также отказавшись сообщить детали.

Источники BBC сообщили, что новые базы предполагается разместить на юге острова. В их задачи будет входить наблюдение за потенциальной активностью ВМС России и КНР в северной части Атлантики. Источники BBC отметили, что окончательное соглашение между сторонами не достигнуто и число баз, которые предполагается создать, может измениться.

Алена Миклашевская