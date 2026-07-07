Григоренко: в аппарате правительства будут использовать 40 сервисов с ИИ
Аппарат правительства России внедрит 40 сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью ИС «Вести».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Мы в аппарате правительства внедряем 40 сервисов с использованием технологии искусственного интеллекта. Сначала был пилот, сейчас масштабируем полностью на весь аппарат правительства», — подчеркнул господин Григоренко.
Вице-премьер отметил, что технология сильно упрощает процедурные решения и позволяет на другом качественном уровне быстрее работать с огромными массивами данных. По словам Дмитрия Григоренко, «какими бы люди ни были умными и глубокими, обработать такое количество информации, как ИИ, они не могут».
7 июля Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании искусственного интеллекта. В частности, документ регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением ИИ-программ. Среди таких продуктов — российские YandexGPT и GigaChat, а также зарубежные ChatGPT, Gemini и DeepSeek. В апреле замглавы Министерства цифрового развития Александр Шойтов говорил, что ИИ в России нужно цензурировать. Месяцем ранее Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта.
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в аппарат правительства России является частью более широкой стратегии цифровой трансформации госуправления, которая началась несколько лет назад. Эта стратегия включает расширение применения уже используемого проектного подхода с определением измеримых контрольных точек и целевых результатов. Координация развития ИИ стала самостоятельным направлением работы в аппарате правительства, при этом задачи распределены между профильными подразделениями: одно занимается внедрением ИИ в экономике РФ в целом, другое — непосредственно в аппарате.
Проект по тестированию ИИ-сервисов в Белом доме стартовал в начале 2026 года и включал четыре сервиса от «Сбера» и «Яндекса». В нем участвовали более 130 человек из восьми подразделений аппарата правительства, и цифровые помощники оказались востребованы чиновниками для работы с текстами и аналитики. Планируется, что протестированные ИИ-сервисы могут быть использованы федеральными ведомствами и регионами через государственную автоматизированную систему «Управление», которую правительство внедрило для мониторинга нацпроектов и госпрограмм.
Основная цель внедрения ИИ — освободить специалистов от рутинных операций, таких как подготовка справок, чтобы они могли сосредоточиться на более содержательной работе. Подчеркивается, что ИИ является лишь инструментом и помощником, не заменяющим человека и не принимающим государственные решения. Эксперты отмечают, что такой подход позволяет регулирующим органам получить собственный опыт работы с нейросетями, что способствует принятию более взвешенных решений в сфере ИИ. Тем не менее, существуют опасения, что высвобожденное время может быть заполнено новым объемом рутины, но уже с поддержкой ИИ.