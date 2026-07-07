Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании ИИ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Законопроект вводит две категории: суверенную и национальную большие фундаментальные модели. Суверенную модель будет разрабатывать российское юрлицо, она полностью контролируется им на всех стадиях жизненного цикла и размещается в российских центрах обработки данных. Национальная модель также должна разрабатываться российским юрлицом, но может использовать зарубежные компоненты, распространяемые на условиях открытой лицензии. Обе категории обязаны соответствовать российскому законодательству и «традиционным духовно-нравственным ценностям».

Документ также регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением ИИ-программ. Среди таких продуктов — российские YandexGPT и GigaChat, а также зарубежные ChatGPT, Gemini и DeepSeek. Законопроект предусматривает право правительства определять для разработчиков меры господдержки — финансовые, имущественные, гарантийные и информационные.

Отдельная статья законопроекта посвящена использованию результатов интеллектуальной деятельности. Не будет считаться нарушением авторских прав обработка информации, содержащейся в объектах авторского права, для обучения суверенных и национальных моделей. При условии, что разработчик правомерно получил экземпляр произведения или оно находилось в открытом доступе.

Документ также предусматривает маркировку информационных аудио- и видеоматериалов, созданных с применением искусственного интеллекта. Формат и порядок размещения такой маркировки будут определяться соглашением между лицом, применяющим ИИ-модель, и лицом, предоставляющим возможность ее применения.

В апреле замглавы министерства цифрового развития Александр Шойтов говорил, что ИИ в России нужно цензурировать. Месяцем ранее Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта. Одна из норм законопроекта — маркировать все созданные с помощью нейросетей аудиовизуальные материалы. В ведомстве отметили, что проект позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.