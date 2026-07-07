Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании ИИ
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
Законопроект вводит две категории: суверенную и национальную большие фундаментальные модели. Суверенную модель будет разрабатывать российское юрлицо, она полностью контролируется им на всех стадиях жизненного цикла и размещается в российских центрах обработки данных. Национальная модель также должна разрабатываться российским юрлицом, но может использовать зарубежные компоненты, распространяемые на условиях открытой лицензии. Обе категории обязаны соответствовать российскому законодательству и «традиционным духовно-нравственным ценностям».
Документ также регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением ИИ-программ. Среди таких продуктов — российские YandexGPT и GigaChat, а также зарубежные ChatGPT, Gemini и DeepSeek. Законопроект предусматривает право правительства определять для разработчиков меры господдержки — финансовые, имущественные, гарантийные и информационные.
Отдельная статья законопроекта посвящена использованию результатов интеллектуальной деятельности. Не будет считаться нарушением авторских прав обработка информации, содержащейся в объектах авторского права, для обучения суверенных и национальных моделей. При условии, что разработчик правомерно получил экземпляр произведения или оно находилось в открытом доступе.
Документ также предусматривает маркировку информационных аудио- и видеоматериалов, созданных с применением искусственного интеллекта. Формат и порядок размещения такой маркировки будут определяться соглашением между лицом, применяющим ИИ-модель, и лицом, предоставляющим возможность ее применения.
В апреле замглавы министерства цифрового развития Александр Шойтов говорил, что ИИ в России нужно цензурировать. Месяцем ранее Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта. Одна из норм законопроекта — маркировать все созданные с помощью нейросетей аудиовизуальные материалы. В ведомстве отметили, что проект позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.
Подготовка законопроекта заняла длительное время, и его окончательный вариант претерпел заметные изменения. Из него исключили требования к «доверенным» моделям, вопросы регулирования центров обработки данных для ИИ и почти все пункты, касающиеся авторского права. Также отказались от обязательной маркировки синтезированного ИИ-контента для IT-платформ, оставив обязанность разработчикам и ресурсам предоставлять такую возможность пользователям. Изначально обсуждалось введение трех категорий ИИ-моделей: «суверенные», «национальные» и «доверенные». При этом предусматривалось, что доверенные модели будут использоваться в госинформсистемах и на объектах критической информационной инфраструктуры только после сертификации безопасности и обработки данных в России. Однако эти требования были раскритикованы бизнесом, поскольку могли привести к росту затрат и замедлению вывода продуктов на рынок.
Власти РФ стремятся к «мягкому» регулированию искусственного интеллекта, чтобы избежать утраты технологического лидерства на мировом рынке, где доля России составляет около 2%. Отсутствие избыточного регулирования, как отмечают эксперты, способствовало созданию в России двух «относительно суверенных» больших языковых моделей на базе «Сбера» и «Яндекса». При этом более жесткие требования применяются к «критическим» сферам, таким как медицина, оборона, госбезопасность и госуправление, где для операторов ИИ могут быть установлены критерии «российскости». В целом, законопроект призван определить базовые понятия и роли субъектов рынка ИИ, оставляя более детальные нормы для отраслевого законодательства.