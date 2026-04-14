Минцифры заявило о необходимости ввести цензуру в ИИ

Искусственный интеллект в России должен быть подвержен цензуре. Об этом заявил замглавы Министерства цифрового развития Александр Шойтов. Он отметил, что ограничения должны касаться как вводимых пользователями данных, так и ответов системы.

По мнению замминистра, в отличие от граждан, обладающих правами, алгоритмы нуждаются в строгом контроле. «У него на входе и на выходе должны стоять цензуры, которые запрещают определенные запросы, вопросы»,— сказал господин Шойтов на форуме «ИИ: режим доверия» (цитата по «РИА Новости»).

10 апреля президент Владимир Путин поручил правительству разработать национальный план внедрения ИИ, охватывающий все ключевые отрасли — от промышленности до госуправления — к 2030 году.

В марте Минцифры представило законопроект, который официально закрепляет понятие ИИ, определяет обязанности разработчиков и вводит обязательную маркировку любого контента — фото, видео и аудио, сгенерированного нейросетями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нейросетям написали в ответ».