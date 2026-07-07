На подлете к Череповцу сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник на подлете к Череповцу. Об этом сообщили в правительстве Вологодской области.

По информации властей региона, после уничтожения беспилотника на месте работают оперативные службы. О возможных разрушениях или пострадавших не сообщается.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении фрагментов беспилотника граждан просят не приближаться к ним и незамедлительно сообщать об этом по телефону 112.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о том, что в аэропорту Череповца ввели ограничения на прием и отправку рейсов.

Карина Дроздецкая