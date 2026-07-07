Новак Джокович установил рекорд на Уимблдоне

Семикратный победитель Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом турнира Большого шлема в Лондоне по количеству проведенных матчей. Встреча 1/4 финала, в которой сербу противостоит канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, стала для спортсмена 120-й на Wimbledon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maja Smiejkowska / AP Фото: Maja Smiejkowska / AP

Новак Джокович обошел завершившего карьеру швейцарца Роджера Федерера, у которого было 119 матчей. В предыдущем матче на турнире против россиянина Романа Сафиуллина серб стал рекордсменом по количеству побед на Wimbledon (106), также обойдя Федерера (105).

Теннисисту Новаку Джоковичу 39 лет. Он является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (24), победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Состязание завершится 12 июля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные 64,2 млн.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер 7 июля вышел в полуфинал Wimbledon. В 1/4 финала он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 74-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Следующим соперником Янника Синнера станет победитель встречи между Феликсом Оже-Альяссимом и Новаком Джоковичем.