Янник Синнер стал первым полуфиналистом Wimbledon

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Wimbledon. В четвертьфинале он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 74-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Встреча продлилась 2 часа 37 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. Следующим соперником Янника Синнера станет победитель встречи между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (4-й в мире) и сербом Новаком Джоковичем (8).

В прошлом году Янник Синнер впервые в карьере выиграл Wimbledon. В финальном матче итальянский теннисист одолел испанца Карлоса Алькараса, который не принимает участия в текущем розыгрыше из-за травмы запястья.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Состязание завершится 12 июля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные £64,2 млн.

Таисия Орлова