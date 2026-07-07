Власти Петербурга подготовят проект по восстановлению сгоревшего дома Ропса

Власти Санкт-Петербурга доработают проектную документацию для восстановления Дома Ропса, который серьезно пострадал при пожаре. Такое поручение профильным ведомствам дал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект восстановления будет основан на ранее подготовленной документации по реставрации здания. Она разрабатывалась в рамках создания межвузовского студенческого яхтенного клуба на Петровской косе, где в доме Ропса планируется открыть музей яхтенного спорта.

По словам губернатора, до пожара специалисты успели провести лазерное сканирование здания, создать его трехмерную модель, выполнить ручные обмеры архитектурных элементов и исследовать отделочные материалы. Кроме того, сохранились исторические чертежи и фотографии объекта.

По предварительной оценке, пожар практически не повредил фундамент здания, что должно облегчить предстоящие восстановительные работы. Дом Ропса является объектом культурного наследия регионального значения. Расположен на Петровской косе, дом 9Б. Как писал «Ъ Северо-Запад», 6 июля в результате неосторожного обращения с огнем особняк полностью сгорел и был уничтожен. Виновником оказался местный житель. По данным ГУ МВД, задержанный в состоянии опьянения проник в заброшенный особняк, закурил и бросил окурок на пол.

Карина Дроздецкая