Постановление согрело собственников справедливостью

Вчера Конституционный суд РФ вынес постановление по делу о расчете платы за отопление. Основанием стали жалобы жителей Петербурга и Дзержинска, несогласных с ростом платежей за тепло в помещениях без индивидуальных приборов учета. КС указал, что для помещений без индивидуальных счетчиков расчет теплопотребления должен вестись исходя из общей площади отапливаемых помещений в доме и показаний общедомового прибора учета тепловой энергии. На практике суды чаще встают на сторону ресурсоснабжающих организаций, но теперь им придется не ограничиваться формальным подходом, полагают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд подчеркнул важность справедливого распределение расходов за отопление

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Суд подчеркнул важность справедливого распределение расходов за отопление

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело о проверке конституционности пунктов 2, 42.1 и 43, а также формул 3.1 и 3.7 приложения № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов рассмотрено по жалобам жительницы Петербурга Людмилы Терехиной и жителя Дзержинска Дмитрия Юхнева. Петербурженка владеет долей в подземном паркинге при многоквартирном доме (МКД). В помещении установлен индивидуальный счетчик тепла. У господина Юхнева квартира с газовым котлом отключена от общедомовой системы, но в подвале его дома установили отдельный узел учета. При этом в обоих домах стоял общедомовой прибор учета. По мнению заявителей, расчет платы, когда на основе показаний помещений, отапливаемых слабее в силу их особенностей (паркинга или подвала), высчитывали, сколько тепла в среднем уходит на один квадратный метр во всем доме, а затем данную среднюю температуру применяли ко всем остальным помещениям, где не были установлены индивидуальные счетчики теплопотребления, нельзя назвать справедливым.

Такой подход искажает картину, убеждены граждане Терехина и Юхнев. При этом расчете плата за тепло в обычных квартирах оказывается меньше реального объема потребления, а разница покрывается общедомовыми нуждами, поэтому плата за последние резко выросла. То есть собственники стали оплачивать завышенный объем тепла, потраченного на общее имущество, хотя реально потребляли его меньше. Заявители обратились в суды, но те отклонили их требования.

В постановлении № 46-П от 7 июля 2026 года Конституционный суд указал, что сами по себе оспариваемые нормы не противоречат Конституции, но их нельзя трактовать в пользу допустимости использования показаний индивидуального счетчика из помещений, где теплопотребление заведомо ниже, и использовать эту цифру как базу для расчета по всему дому. КС РФ согласился, что это действительно является систематическим искажением, о котором говорили заявители.

Суд подчеркнул важность справедливого распределения расходов за отопление. Методы расчета допустимы, но они должны максимально точно отражать реальное потребление. Если в доме есть общедомовой счетчик и отдельные индивидуальные приборы учета, при расчете тепла для помещений без индивидуальных счетчиков нужно брать общую площадь всех отапливаемых помещений и вычитать из общедомового показателя то, что зафиксировано индивидуальными приборами. КС РФ рекомендует исходить из такого толкования правил. Дела Терехиной и Юхнева подлежат пересмотру.

Руководитель юридического бюро «Юридика», адвокат Ратмир Плиев говорит, что исков по оспариванию расчета платы за начисленные коммунальные услуги в судах бывает достаточно много. «Данное постановление повлияет на практику, так как теперь суды, которые вставали на сторону ресурсоснабжающих организаций (РСО), должны будут руководствоваться не формальным подходом. Впредь судам будет необходимо анализировать реальные температурные показатели и сравнивать их с остальными помещениями дома»,— обращает внимание адвокат.

Кроме этого, в постановлении появился четкий алгоритм для расчета: теплопотребление в помещениях без индивидуальных счетчиков нужно считать исходя из общей площади всех отапливаемых помещений и показаний общедомового счетчика за вычетом того, что зафиксировали индивидуальные приборы, подчеркивает господин Плиев.

Адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова, добавляет, что рассматриваемый вопрос, сам по себе интересный, ранее не поднимался собственниками на таком уровне и не рассматривался судами. «Думаю это не последнее подобное дело, касающееся расчетов платы за отопление,— полагает она.— Обращает внимание и то, что, хотя КС РФ в данном случае и не признал оспариваемые заявителями положения нормативного акта неконституционными, он дал очень правильные и подробные разъяснения, как именно необходимо применять данные положения».

Адвокат Власова сетует, что заявителям пришлось для этого дойти до КС РФ, хотя, по мнению представителя ФПА, этими вопросами должно заниматься профильное министерство (в данном случае Минстрой РФ) и давать соответствующие разъяснения в своих ведомственных актах.

«Расчеты за отопление довольно сложные и непрозрачные часто даже для тех специалистов, которые и должны заниматься этими самими расчетами. Что касается прав граждан, для того чтобы они смогли успешнее отстаивать свою позицию по данному вопросу, у них должна быть, в первую очередь, возможность оперативно получать соответствующие данные — показания общедомовых приборов учета, объемы поставленного коммунального ресурса от РСО и так далее, чтобы они имели возможность проверить выставленные им к оплате суммы»,— рассуждает госпожа Власова. Она также говорит о необходимости создания специальной судебной экспертизы, возможно государственной, которая могла бы давать соответствующие экспертные заключения по вопросам правильности тех или иных начислений платы за коммунальные ресурсы, так как часто сами судьи, к сожалению, не в состоянии проверить те или иные расчеты, не обладая специальными знаниями.

Александра Тен