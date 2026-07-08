Цены набрали вес

В России после длительного цикла снижения начался рост цен на свинину. За последнюю неделю стоимость свиньи в живом весе увеличилась на 5%, а различные отруба подорожали на 2–8%. Ситуация изменилась из-за увеличения сезонного спроса на такую продукцию и резкого роста цен на курятину, которая традиционно выступает альтернативой свинине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На 27-й неделе 2026 года (с 29 июня по 5 июля) оптовая стоимость свиньи в живом весе составила 127 руб. за 1 кг, увеличившись на 5% неделя к неделе, следует из подготовленных аналитиками и участниками отраслевых союзов данных, с которыми ознакомился “Ъ”. Заметнее всего за неделю подорожала лопатка — ее стоимость увеличилась на 8%, до 228 руб. за 1 кг. Цена на окорок увеличилась на 7%, до 248 руб. за 1 кг, полутушу и грудинку — на 3%, до 185 руб. и 190 руб. соответственно, шею и карбонад — на 2%, до 490 руб. и 265 руб.

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В Минсельхозе РФ заявили “Ъ”, что наблюдаемый в последние недели рост оптовых цен на товарную свинину во многом связан с рыночными факторами.

После длительного периода снижения цен происходит их коррекция на фоне сезонного увеличения спроса в летний период. Хотя, подчеркивают в министерстве, текущий уровень цен на свинину остается существенно ниже прошлогоднего. Дополнительно увеличению спроса способствовала установившаяся благоприятная погода в июне после прохладного мая, говорят в группе «Черкизово».

Согласно подсчетам участников рынка, сейчас оптовая стоимость свиньи в живом весе ниже на 20% год к году. Различные отруба дешевле на 10–24% (см. инфографику). Исключение составляет только свиная шея, цены на которую на 27-й неделе текущего года выше прошлогодних на 10%. До этого длительное снижение цен было связано с ростом производства свинины, хотя ее потребление в России остается стабильным, а экспорт относительно небольшим. По данным Минсельхоза РФ, на 1 июля стоимость свинины в полутушах у производителей составляла 182,4 руб. за 1 кг, что на 12% ниже год к году. Кроме того, с начала текущего года закупочная стоимость этой продукции снизилась на 2,6%, розничная — на 0,7%.

Как ранее сообщал “Ъ”, длительно сохранение низких цен на такую продукцию создает риск ухода с рынка небольших игроков. Когда цены достигали минимума, рентабельность была примерно на нулевом уровне или ниже, отмечают в «Черкизово». Рост оптовых цен способствует удержанию рентабельности, констатируют там.

Кроме того, на рынок свинины оказал влияние рост цен на мясо птицы.

Переработчики в своих рецептурах стали использовать больше свинины, говорят в «Черкизово». Мясопереработчики и конечные потребители не могут не реагировать на почти двойной разрыв в цене между свиной лопаткой и филе в пользу последнего, констатируют в агроконсалтинговой компании AD Libitum. С 29 июня по 5 июля оптовая цена на тушку бройлера составила 228 руб. за 1 кг, что на 25% больше год к году, следует из данных отраслевых союзов. К предыдущей неделе цена увеличилась на 5%. Отдельные части тушки — филе, бедро, окорочок — подорожали на 14–35% год к году. Резкий скачок цен на бройлера связан и с увеличением сезонного спроса на фоне снижения производства такой продукции (см. “Ъ” от 24 июня). Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов считает, что более дешевая свинина сейчас сдерживает дальнейшее подорожание курятины, прежде всего тех частей, которые могут быть заменены свининой, востребованные филе и бедро сохранят более высокую стоимость.

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Среди прочих причин в AD Libitum называют отложенный спрос из-за неудачного «шашлычного» сезона. Вероятно, цены на свинину продолжат расти до осени, прогнозируют там. К тому времени спрос, скорее всего, будет сдержан возвращением на рынок потерянных объемов курятины и реакцией потребителя, который, вполне вероятно, снизит покупки в ответ на рост полочных цен, заключают в компании.

Владимир Комаров