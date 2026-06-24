Цены расправили крылья

К середине июня оптовая цена 1 кг тушки бройлера достигла 200 руб., это на 10% выше, чем годом ранее. Отдельные части тушки подорожали на 10–26% в годовом выражении. Ускорение роста цен эксперты связывают с увеличением сезонного спроса на фоне небольшого снижения предложения.

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К 25-й неделе 2026 года (с 15 по 21 июня) оптовые цены на тушку бройлера составили 200 руб. за 1 кг, увеличившись на 10% в годовом выражении, следует из подготовленных аналитиками и участниками отраслевых союзов данных, с которыми ознакомился “Ъ”. По сравнению с предыдущей неделей цены выросли на 4%. Дорожают и отдельные части тушки. Так, бедро выросло в цене на 26% год к году, до 158 руб. за 1 кг, филе — на 25%, до 360 руб., окорочок — на 10%, до 170 руб. Год к году цены снизились на крыло — на 4%, до 188 руб. за 1 кг, на голень — на 2%, до 172 руб. Также на 16% снизились цены на фарш механической обвалки, используемый при приготовлении полуфабрикатов, — до 52 руб. за 1 кг.

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В рознице средняя стоимость охлажденной и мороженой курятины на 15 июня составила 233,3 руб. за 1 кг, следует из данных Росстата. Значение выросло на 1% за месяц и на 2,9% год к году.

В Минсельхозе РФ сообщили “Ъ”, что некоторые сезонные колебания оптовых цен на отдельные виды продукции птицеводства могут быть связаны с рыночной конъюнктурой, факторами спроса и предложения, а также изменением структуры потребления отдельных частей тушки.

По данным министерства, с начала 2026 года по 17 июня отпускные цены на мясо кур снизились на 2%, а потребительские — на 1,5%. Год к году куриное мясо подорожало у производителей всего на 1,8%, а в рознице — на 3,2%, что существенно ниже инфляции.

В AD Libitum рост цен в первую очередь связывают со снижением предложения такой продукции на рынке. Согласно Росстату, в январе—мае 2026 года сельхозорганизации произвели 2,76 млн тонн мяса птицы, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Тренд на снижение усиливается: в мае выпуск продукции составил 557 тыс. тонн, потеряв 4% год к году. На сегодняшний день объемы производства мяса птицы в России позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок, говорят в Минсельхозе.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что текущий рост цен на мясо птицы во многом связан с коррекцией рынка после слабого для отрасли 2025 года.

По его словам, в прошлом году цены фактически находились в застое и не успевали за инфляцией. Это в том числе сказалось на рентабельности предприятий отрасли. В результате многие компании отказались от наращивания объемов производства в этом году, а часть игроков, ориентированных на экспорт, начали выпуск небольшого бройлера, из-за чего общий объем продукции в весовом выражении мог сократиться, рассуждает эксперт. Дополнительную поддержку ценам оказывает сезонный фактор, отмечает господин Давлеев.

Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов июньский рост цен объясняет совокупностью факторов — сочетанием сезонного спроса, ограниченного предложения и накопленного давления издержек. Снижение выпуска такой продукции в 2026 году выглядит умеренным, а не обвальным, замечает он. По его словам, отраслевой прогноз на весь 2026 год предполагает рост производства мяса птицы примерно на 1,2%, а экспорта — на 6,4%. Впрочем, реальная рыночная ситуация не дает уверенности в его реализуемости, считает господин Краснов. Фактический баланс будет зависеть в том числе от импорта и текущей динамики внешних поставок, констатирует эксперт.

Дополнительное давление на предложение могли оказывать эпизоотические риски и связанные с ними расходы на биобезопасность, замечает господин Краснов. В AD Libitum не исключают, что цена на бройлера во втором полугодии окажется выше, чем это можно было ожидать в начале года.

По словам Альберта Давлеева, снижение цен на отдельные части тушки связано с изменением экспорта, в частности, крыла и голени, ранее активно поставляемых в Китай. Сейчас такая продукция пользуется там меньшим спросом из-за увеличения местного производства и остается на российском рынке, увеличивая предложение.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова