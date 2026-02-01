Мяса куры не клюют

Стоимость товарной свинины в оптовой закупке в период с 26 января по 1 февраля снизилась на 8% к предыдущей неделе и на 27% год к году. Обвал цен объясняется перепроизводством. Бизнес существенно увеличил выпуск свинины, хотя ее внутреннее потребление остается стабильным, а экспорт относительно небольшим. Продажа продукции по себестоимости создает риск ухода с рынка небольших игроков. Решить проблемы свиноводов может снижение предложения или ослабление рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На неделе с 26 января по 1 февраля оптовая стоимость товарной свинины составила 104 руб. за 1 кг, подсчитали в NTech. Показатель сократился сразу на 8% за неделю и оказался ниже на 27% год к году. Снижение показали все основные отрубы. Заметнее всего подешевела грудинка — на 30% год к году, до 192 руб. за 1 кг. Лопатка потеряла 26%, до 185 руб. за 1 кг. Исключением стал только карбонад: сейчас в опте он стоит 335 руб. за 1 кг, на 18% больше, чем в тот же период годом ранее.

Производители начали снижать цены на свинину в декабре 2025 года: по итогам месяца они потеряли 12% год к году, говорит партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина. Эксперт связывает это с дисбалансом спроса и предложения. В январе—ноябре 2025 года в России произвели 3,79 млн тонн свинины, год к году показатель вырос на 22%. Но потребление этого мяса остается стабильным — в среднем 31,5 кг на человека в год, поясняет госпожа Корягина.

В агроконсалтинговом агентстве AD Libitum называют текущую цену свинины некомфортной для производителей: она близка к себестоимости.

Но еще летом конъюнктура была другой, и относительно высокие цены могли подтолкнуть бизнес к повышению планов. Птица и свинина действительно оказались единственными категориями мяса, где объемы выпуска в 2025 году росли. В сегментах крупного и мелкого рогатого скота они, напротив, сокращались (см. “Ъ” от 20 января). Амбиции производителей наложились на сезонный фактор. Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов напоминает, что четвертый квартал — сложный период для свиноводов: потребление остывает после летнего пика, а предложения становится больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В группе «Черкизово» не исключают конкуренции с импортом: растут поставки куриного филе из Китая. Эти объемы могут частично закрывать потребности мясопереработчиков, часто рассматривающих свинину и курятину как взаимозаменяемые виды мяса. Стоимость российской курятины сейчас также находится под давлением.

Согласно NTech, на неделе с 26 января по 1 февраля тушка бройлера стоила в среднем 166 руб. за 1 кг. Год к году этот показатель сократился на 2%, а за неделю — на 1%.

Закупочные цены на свинину падают, несмотря на рост издержек. Себестоимость производства, по оценкам госпожи Корягиной, в 2025 году выросла на 25–30%. Сказались подорожание кормов, премиксов, высокая стоимость финансирования и пр. Это закономерно снижает рентабельность бизнеса, поясняет она. Дополнительную опасность господин Краснов связывает с синхронным снижением цен на набор базовых отрубов: это лишает возможности перераспределить маржу по разным частям туши.

Альбина Корягина не исключает, что дальнейшее падение цен и продажа продукции ниже себестоимости приведут к уходу с рынка небольших хозяйств. Крупные игроки, по ее мнению, при этом смогут нарастить долю, вкладываясь в наиболее маржинальные категории.

Прогнозировать, как долго продлится период снижения цен на свинину, пока сложно. Тенденция поменяется с восстановлением баланса, нужны оживление внутреннего спроса, рост экспорта либо сокращение предложения, объясняет Дмитрий Краснов. Сейчас поставки за рубеж увеличиваются, но их объем, по его словам, пока не позволяет реализовать все излишки. В AD Libitum предполагают, что выручить свиноводов может ослабление рубля. Со снижением долларовых цен конкурентоспособность их продукции на мировых рынках вырастет.

В «Черкизово» считают, что цены на свинину уже достигли минимума и в феврале смогут вернуться к росту.

Для потребителей эффект от снижения закупочных цен на свинину будет неявным. Альбина Корягина поясняет, что в розницу он передается с опозданием и не в полном объеме из-за наличия у сетей долгосрочных контрактов с поставщиками, где цены часто зафиксированы. Розница, по ее словам, в принципе избегает значительных снижений цен из-за риска потери воспринимаемой ценности товара. Но сети могут увеличить частоту скидочных акций на сырые отрубы и базовые продукты из свинины, считает эксперт.

Владимир Комаров