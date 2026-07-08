«Ритверц» произотопит Марьино

АО «Ритверц» к марту 2028 года планирует построить в индустриальном парке Марьино (Санкт-Петербург) завод по выпуску радиоизотопной продукции, применяемой в нефте-, газо- и горнодобывающей отраслях, целлюлозно-бумажном секторе, а также в сфере ядерной медицины. Суммарный объем выпуска в натуральном исчислении составит 5–10 тыс. единиц в год. Эксперты оценивают вложения в проект в пределах 5 млрд рублей, видя в создании новых мощностей компании ответ на растущий и диверсифицирующийся отраслевой спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КПП Индустриального парка «Марьино»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ КПП Индустриального парка «Марьино»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совместное российско-германское предприятие АО «Ритверц» построит в индустриальном парке «Марьино», что в Петродворцовом районе Петербурга, завод по выпуску радиоизотопной продукции. В номенклатуру нового предприятия войдет широкий спектр низкоактивных закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения (ЗРИИИ) для различных отраслей промышленности, науки и медицины. Суммарный объем выпуска в натуральном исчислении составит 5–10 тыс. единиц в год, рассказали «Ъ Северо-Запад» в компании.

Также на заводе планируют производить упаковку для безопасной перевозки ЗРИИИ и радиофармацевтических препаратов (РФП) по территории РФ и других стран. Предполагаемый объем выпуска может достигать 50 тыс. единиц упаковки в год.

К строительству, по оптимистичному плану, фирма намерена приступить в конце третьего квартала 2026 года. Проектное время сооружения такого объекта — 1 год, однако более реальным сроком в АО «Ритверц» видят 18 месяцев.

Будущий завод разместится в двух корпусах. Площадь основного производственного здания, в котором будет осуществляться обращение с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), составит 2100 кв. м. Общая площадь помещений второго корпуса, административно-производственного — около 3500 кв. м.

Основными потребителями продукции в компании называют предприятия в нефте-, газо- и горнодобывающей отраслях, целлюлозно-бумажном секторе, а также в сфере ядерной медицины.

Объем инвестиций в проект в АО «Ритверц» предпочли не разглашать. Эксперты считают, что приобретение земли и строительство, включая оборудование и получение необходимых лицензий, могут стоить компании от 3 до 5 млрд рублей.

Совместное российско-германское предприятие «Ритверц» работает на российском рынке с 1993 года. Компания зарегистрирована в Петербурге и занимается разработкой, производством и поставками в более чем 58 стран мира радионуклидных источников и препаратов, эталонных источников и растворов, а также мёссбауэровских источников для применения в промышленности, медицине и научных исследованиях. Сегодня в номенклатуре «Ритверц» насчитывается более 70 различных типов источников ионизирующего излучения (ИИИ). По данным финотчетности фирмы за 2025 год, акционерами АО «Ритверц» являются АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина» (28%), Eckert & Ziegler BEBIG GmbH (Германия) (20%), а также ряд физлиц (52%). Гендиректором значится Андрей Рогозев. Выручка компании по итогам 2025 года составила 978 млн рублей против 771 млн в 2024 году. При этом чистая прибыль за год снизилась с 350 млн рублей до 179 млн рублей. Стоимость чистых активов компании по отношению к 2024 году выросла с 1,21 млрд рублей до 1,34 млрд рублей.

По словам руководителя направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольги Орловой, востребованность в радионуклидной продукции в медицине сейчас крайне высока, особенно в исследованиях в области ядерной медицины и в лучевой диагностике. Заявленный масштаб в 5–10 тыс. единиц ЗРИИИ и 50 тыс. упаковок в год госпожа Орлова называет некрупным, однако отмечает, что такой объем вполне сможет закрыть часть потребностей региональных рынков и узкоспециализированных клиник.

Завкафедрой экономической безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев также оценивает заявленный потенциал мощностей как не гигантский, но для нишевого сегмента весьма ощутимый.

По его мнению, строительство завода выглядит ответом на растущий и диверсифицирующийся отраслевой спрос и, скорее всего, окажет заметное влияние на рынок, но характер этого влияния будет двойственным. С одной стороны, появление дополнительной производственной площадки может усилить конкуренцию, что в перспективе приведет к более доступным ценам и расширению ассортимента для потребителей. С другой стороны, есть риск перераспределения рынка, то есть часть заказов, которые раньше уходили к другим российским производителям или к зарубежным поставщикам, могут перейти к «Ритверц». Особенно если компания сможет предложить уникальные решения или более выгодные условия доставки своей продукции потребителям.

Среди рисков госпожа Орлова выделяет регуляторику, так как для расширения ассортимента потребуется больше лицензий, которые гарантируют высокий уровень радиационной безопасности. Кроме того, стоит вопрос обеспечения предприятия кадрами в условиях их нынешнего дефицита в производственной сфере. Впрочем, большинство этих рисков нивелируются экспертизой и накопленным опытом компании, считает эксперт.

Поскольку на российском рынке уже присутствуют сильные игроки, например ФГУП «ПО Маяк», то на конкурентоспособность нового завода будет влиять целый ряд факторов, говорит господин Дмитриев.

Если «Ритверц» сфокусируется на нишевых или сложных типах источников, где у конкурентов слабее позиции, то это даст ей весомые преимущества. Кроме того, соответствие международным стандартам и работа по ISO 9001 позволит компании проходить жесткий контроль качества, что будет являться ключевым фактором для выхода на внешние рынки.

Владимир Колодчук