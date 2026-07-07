«Такого сына нет и не будет никогда»

В годовщину смерти бывшего министра транспорта России, экс-главы Курской области Романа Старовойта почтить память чиновника к его могиле в Петербурге 7 июля пришли родные, близкие и коллеги. Встреча прошла в узком кругу и без официальных речей. Старовойт покончил с собой 7 июля 2025 года. Его тело нашли возле парка в Подмосковье вместе с наградным пистолетом через несколько часов после увольнения с поста министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Памятник представляет собой почти трехметровую бетонную плиту, напоминающую приоткрытую (или закрывающуюся) дверь Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Корзина с надписью на ленте «Любимому от Полины» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Мать Романа Старовойта Лариса Старовойт (слева) и брат Алексей Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов (в центре) Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Памятник на могиле бывшего министра транспорта России Романа Старовойта Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Памятник представляет собой почти трехметровую бетонную плиту, напоминающую приоткрытую (или закрывающуюся) дверь Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Корзина с надписью на ленте «Любимому от Полины» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Мать Романа Старовойта Лариса Старовойт (слева) и брат Алексей Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов (в центре) Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Памятник на могиле бывшего министра транспорта России Романа Старовойта Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото

С самого утра посетители Смоленского кладбища, добираясь до местной достопримечательности — часовни святой блаженной Ксении Петербургской, останавливали взгляд на монументе с портретом чиновника, бывшего министра и главы Курской области Романа Старовойта. Его могила расположена в 40 м от часовни. Сам памятник представляет собой почти трехметровую бетонную плиту, напоминающую приоткрытую (или закрывающуюся) дверь. На «пороге» стоит цветная фотография Старовойта, сделанная в июле 2019 года в Юго-Западном государственном университете в период работы госслужащего на посту врио главы Курской области. Справа от памятника находится плита с выбитым стихотворением, написанным коллегами-курянами. Завершается оно словами:

Береги нас теперь и оттуда,

Где есть свет и большая вода.

Может мост там построишь, как чудо,

Лучше здешнего,— тот навсегда.

Для России ты сделал немало,

Много строил, работал, искал.

«Честь имею»,— сказал, улыбнулся

И над питерским небом пропал…

Как рассказала корреспонденту «Ъ Северо-Запад» мать экс-министра Лариса Старовойт, в установке памятника помогли коллеги ее сына. Как физически, так и материально, добавила она. Уточнять имя автора памятника она не стала.

Лариса Старовойт вместе с семьей пришла к могиле сына одной из первых. Еще до ее визита на могиле стояли две корзины с цветами: одна — от коллег из Министерства транспорта, а на второй была лента с подписью «Любимому от Полины». Вскоре эта лента исчезла. Почтить память коллеги собрались также директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Валерий Калугин. Оба работали со Старовойтом в разные годы.

Один из пришедших, близкий к окружению господина Соколова и семьи Старовойта, оказался неравнодушен к присутствию журналистов на кладбище. Сперва он требовал от фотографов прекратить съемку, но уже через полминуты перешел от слов к действиям и попытался вырвать камеру у одного из корреспондентов. Мать Романа Старовойта тоже поначалу предприняла попытку прогнать фотографов от монумента, но позже перестала обращать внимание на их присутствие. Прошедший год, рассказала Лариса Старовойт, она переживает тяжело. Со дня похорон журналисты пристально изучали детали личной жизни чиновника и его отношения с бывшей супругой Светланой Старовойт и девушкой Полиной Копыловой.

«Плохо. Горшнями пью лекарства. На грани жизни и смерти. Плохо держусь, потому что меня просто травят. <...> Такого, как Роман Владимирович, сына нет и не будет никогда»,— сказала Лариса Старовойт.

Год назад проводить Старовойта в последний путь пришли свыше ста человек. Среди них оказались губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак, высокопоставленные представители Смольного и других ведомств. Господа Соколов и Калугин, пришедшие год спустя, тоже принимали участие в печальной церемонии.

Самоубийство экс-министра произошло на фоне расследования уголовных дел о коррупции в Курской области, которую Старовойт возглавлял с октября 2018 года по май 2024 года. Следователей интересовали контракты на строительство, в том числе оборонительных сооружений в приграничном регионе. Весной 2026 года суд приговорил преемника Старовойта на посту главы Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии и многомиллионным штрафу за получение взяток. Осужденный в суде признал вину и рассказал, что действовал по указке своего предшественника. Смирнов утверждал, что Роман Старовойт предложил схему по получению откатов от подрядчиков по государственным контрактам в 2022 году. В ходе расследования хищений из регионального бюджета к реальным срокам приговорили бывшего заместителя губернатора Алексея Додова и предпринимателей. Нынешний глава Курской области Александр Хинштейн называл проект по возведению фортификационных сооружений в регионе «коррупционным бизнес-проектом».

Роман Старовойт родился в Курске в 1972 году. К работе на госслужбе приступил в 2005 году в качестве начальника отдела в администрации Санкт-Петербурга, а в 2007 году стал первым заместителем смольнинского комитета по инвестициям и стратегическим проектам, когда им руководил Максим Соколов. В 2010 году он перебрался в Москву и через два года возглавил Росавтодор. На посту руководителя ведомства он провел шесть лет, пока не перешел на должность заместителя министра транспорта. В тот период ведомство также возглавлял Максим Соколов. В качестве зама он провел чуть больше недели, с 1 по 10 октября 2018 года. Уже 11 октября президент Владимир Путин назначил 46-летнего Старовойта главой Курской области. На Курщине он работал до мая 2024 года. На своем последнем посту — главы Министерства транспорта — он проработал чуть больше года.

Константин Леньков