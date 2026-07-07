Минэнерго США понизило прогноз цены на Brent в 2026 году до $81,9 за баррель
Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent по итогам 2026 года с $95,4 до $81,9 за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.
По данным EIA, в июне средняя цена нефти Brent составила $85 за баррель. Это на $22 меньше, чем в мае. В четвертом квартале средняя стоимость снизится до $70, ожидают в Минэнерго. Прогноз цены на Brent в 2027 году понижен с $79,4 до $64,8 за баррель, указано в отчете.
EIA повысило прогноз по добыче нефти странами ОПЕК+ в 2026 году. Показатель составит 29,8 млн баррелей в сутки, что на 3,5 млн баррелей меньше в годовом выражении. В предыдущем отчете EIA прогнозировало сокращение нефтедобычи по итогам года на 4,8 млн б/с.
Американское Минэнерго резко повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в начале марта, вскоре после начала конфликта на Ближнем Востоке. Показатель был увеличен на 34% — с $57,69 до $78,84 за баррель. 18 июня США и Иран подписали меморандум об урегулировании конфликта. Стороны договорились прекратить боевые действия и обеспечить судоходство через Ормузский пролив.
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Нефть Brent
Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».
Изменение прогнозов по ценам на нефть марки Brent со стороны Минэнерго США часто зависит от различных факторов, включая геополитическую напряженность и решения ОПЕК+. Например, в марте 2026 года прогноз стоимости Brent был значительно повышен, частично из-за конфликта на Ближнем Востоке, который привел к перебоям в поставках через Ормузский пролив. На фоне этих событий цены на нефть превышали $100 за баррель. В случае длительной блокировки пролива Goldman Sachs Group Inc. прогнозировал, что цена Brent может превысить $100 за баррель на протяжении всего 2026 года.
Влияние ОПЕК+ на рынок также существенно. Сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ обычно приводит к росту цен, в то время как увеличение добычи, как правило, способствует их снижению. Минэнерго США ожидает, что ОПЕК+ будет добывать нефть ниже запланированного уровня, что может ограничить быстрое наращивание запасов и сдерживать падение цен. Однако уже к середине января 2025 года МЭА отмечало, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $81 за баррель, достигнув максимума за четыре месяца, что было связано с новыми американскими санкциями в отношении российской нефтяной отрасли и опасениями по поводу сбоев в цепочках поставок.
Другие эксперты и организации также делают свои прогнозы. Например, Международный валютный фонд (МВФ) в январе 2026 года прогнозировал, что средняя цена нефти в 2026 году составит $62,13 за баррель, а в 2027 вырастет лишь незначительно до $62,17, указывая на «вялый рост мирового спроса и сильный рост предложения». Однако в апреле 2026 года МВФ ожидал роста средней мировой цены на нефть в 2026 году до $82,22 за баррель.