Минэнерго США понизило прогноз цены на Brent в 2026 году до $81,9 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent по итогам 2026 года с $95,4 до $81,9 за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

По данным EIA, в июне средняя цена нефти Brent составила $85 за баррель. Это на $22 меньше, чем в мае. В четвертом квартале средняя стоимость снизится до $70, ожидают в Минэнерго. Прогноз цены на Brent в 2027 году понижен с $79,4 до $64,8 за баррель, указано в отчете.

EIA повысило прогноз по добыче нефти странами ОПЕК+ в 2026 году. Показатель составит 29,8 млн баррелей в сутки, что на 3,5 млн баррелей меньше в годовом выражении. В предыдущем отчете EIA прогнозировало сокращение нефтедобычи по итогам года на 4,8 млн б/с.

Американское Минэнерго резко повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в начале марта, вскоре после начала конфликта на Ближнем Востоке. Показатель был увеличен на 34% — с $57,69 до $78,84 за баррель. 18 июня США и Иран подписали меморандум об урегулировании конфликта. Стороны договорились прекратить боевые действия и обеспечить судоходство через Ормузский пролив.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Нефть Brent i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».