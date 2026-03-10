Минэнерго США повысило на треть прогноз цены на нефть Brent

Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 34% — с $57,69 до $78,84 за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

9 марта цена Brent составляла $94 за баррель, то есть примерно на 50% выше, чем в начале года. Это самый высокий показатель с сентября 2023 года, отмечается в докладе. «Спотовая цена на нефть марки Brent резко выросла после начала военных действий на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть обусловлен сокращением поставок нефти через Ормузский пролив и приостановкой добычи нефти на Ближнем Востоке»,— указано в документе Минэнерго США.

В ближайшие два месяца стоимость будет оставаться на уровне выше $95 за баррель, считают в Минэнерго США. В третьем квартале 2026 года она упадет ниже $80 долларов за баррель, к концу года опустится до $70 за баррель. В 2027 году, по прогнозам министерства, цена на нефть Brent будет составлять в среднем $64,47 за баррель.

«Фактическое закрытие Ормузского пролива приведет к дальнейшему снижению добычи нефти на Ближнем Востоке в ближайшие недели. Мы предполагаем, что это прекращение добычи постепенно снизится по мере возобновления транзита через пролив»,— добавили в Минэнерго США.

20 марта стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мае снизилась на лондонской бирже ICE на 15,9%, до $83,2 за баррель. 4 марта Иран объявил о запрете на передвижение судов через Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива.