Ярославский губернатор ответил на вопрос о втором сроке полномочий

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев не исключает своего выдвижения в 2027 году на второй срок полномочий при определенных условиях. Об этом он сообщил в специальном интервью RTVI, отвечая на вопрос журналиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru

«Конечно, я рассчитываю. Для того чтобы на них пойти, нужно два фактора — поддержка жителей и руководства страны. Я сам точно не собираюсь никуда убегать. Мне работа доставляет огромное удовольствие. Мне очень приятно видеть, что у нас есть серьезные результаты»,— сказал Михаил Евраев.

В октябре 2021 года Владимир Путин принял отставку ярославского губернатора Дмитрия Миронова, перешедшего на должность помощника президента, и назначил на пост врио главы региона заместителя главы ФАС Михаила Евраева. В 2022 году Михаил Евраев победил на губернаторских выборах, набрав 82,31% голосов. Срок его полномочий завершается в 2027 году.

Алла Чижова