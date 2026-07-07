В Волгодонске назначили замглавы по внутренней политике и соцразвитию

Администрация Волгодонска завершила формирование команды заместителей: с 6 июля должность курирующего образование, культуру и молодежную политику занимает Виктория Бондарева — прежде руководившая социальной сферой Багаевского района Ростовской области, сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Глава администрации Волгодонска Дмитрий Вельможко представил нового заместителя по внутренней политике и социальному развитию на городской планерке. Викторию Бондареву официально ввели в должность 6 июля; с этого дня она приступила к исполнению служебных обязанностей.

До перехода в Волгодонск чиновница курировала социальный сектор Багаевского района Ростовской области, где отвечала за реализацию территориальных программ в сфере образования и культуры, а также за поддержку молодежных инициатив. Этот практический опыт управления районным соцблоком, по версии городской администрации, и стал главным основанием для передачи ей аналогичных функций на муниципальном уровне.

В периметр профессиональной ответственности нового заместителя вошли четыре направления: образование, культура, молодежная политика и взаимодействие с некоммерческими объединениями. Для города с населением порядка 170–180 тыс. человек это весомый участок работы — в типовой структуре российских муниципалитетов сопоставимого масштаба расходы на образование и культуру составляют до 30–40% всего социального бюджета.

Назначение состоялось в разгар летней административно-хозяйственной кампании. Приоритетной задачей для госпожи Бондаревой станет обеспечение готовности образовательных и культурных учреждений к сентябрю: это предполагает координацию ремонтных работ, своевременное заключение муниципальных контрактов и организацию выплат сотрудникам бюджетных организаций.

Станислав Маслаков