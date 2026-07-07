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В Петербурге будут судить директора стоматологии после смерти ребенка

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего директора частной стоматологической клиники. По версии следствия, нарушения при использовании медицинских препаратов привели к смерти ребенка.

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По версии следствия, нарушения при использовании медицинских препаратов привели к смерти ребенка

По версии следствия, нарушения при использовании медицинских препаратов привели к смерти ребенка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Власти рассчитывают, что это позволит ускорить стабилизацию ситуации на топливном рынке и сократить очереди на автозаправочных станциях

Власти рассчитывают, что это позволит ускорить стабилизацию ситуации на топливном рынке и сократить очереди на автозаправочных станциях

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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По версии следствия, нарушения при использовании медицинских препаратов привели к смерти ребенка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Власти рассчитывают, что это позволит ускорить стабилизацию ситуации на топливном рынке и сократить очереди на автозаправочных станциях

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Следствие считает, что с августа 2014 года по декабрь 2021 года руководитель клиники использовал лекарственные препараты с нарушением установленного порядка их применения. По версии обвинения, это привело к тому, что в декабре 2021 года в стоматологической клинике умер ребенок.

Директору клиники вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей младше шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Карина Дроздецкая

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