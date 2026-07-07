В Петербурге будут судить директора стоматологии после смерти ребенка
Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего директора частной стоматологической клиники. По версии следствия, нарушения при использовании медицинских препаратов привели к смерти ребенка.
Следствие считает, что с августа 2014 года по декабрь 2021 года руководитель клиники использовал лекарственные препараты с нарушением установленного порядка их применения. По версии обвинения, это привело к тому, что в декабре 2021 года в стоматологической клинике умер ребенок.
Директору клиники вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей младше шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.