Суд в Ереване арестовал лидера «Процветающей Армении» Царукяна
Суд общей юрисдикции Аванского и Нор-Норковского округов Еревана арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщает Armenia Today.
По версии Следственного комитета Армении, в 2022-2024 годах Гагик Царукян вместе с сообщниками организовал мошенническую схему по импорту товаров и топлива из Ирана. По версии СК, было похищено около $21,7 млн. Полученные деньги были легализованы. «Обвинение полностью сфабриковано, это ложь, пустышка»,— сказал лидер «Процветающей Армении».
Господина Царукяна задержали 6 июля в Ереване. В тот же день прошли обыски в его доме и десятках принадлежащих ему компаний. Уголовное преследование началось вскоре после завершения парламентских выборов в Армении.
Изначально сообщалось, что «Процветающая Армения» по итогам выборов 7 июня преодолела необходимый барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Позже ЦИК представила уточненные данные — у партии 3,996% голосов. «Процветающая Армения» заявила о неточностях при подсчете голосов и обратилась в ЦИК.
Практика задержания оппозиционных политиков по обвинениям в коррупции встречается и в других странах. Например, в Индии с приходом Нарендры Моди к власти Следственное управление (ED) вызывало на допрос или проводило обыски почти у 150 оппозиционных политиков по аналогичным делам. Также в Южной Корее были попытки задержания действующего президента Юн Сок Ёля Управлением по расследованию коррупции по обвинениям в мятеже и превышении полномочий, аналогичные обвинения в коррупции были предъявлены бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку.
В России по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег или получении взяток также задерживают и арестовывают как бывших, так и действующих чиновников и политиков. Среди таких случаев — арест бывшего главы ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края Александра Глискова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, задержание блогера Александры Митрошиной по делу об отмывании денег, а также арест основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича по делу о мошенничестве и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по обвинению в получении взятки.
Подобные уголовные дела могут быть как следствием реальных преступлений, так и иметь политический подтекст, особенно когда они возбуждаются после выборов или в отношении оппозиционных деятелей. При этом обвиняемые часто заявляют о «сфабрикованности» дел и «политической расправе».