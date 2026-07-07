Суд в Ереване арестовал лидера «Процветающей Армении» Царукяна

Суд общей юрисдикции Аванского и Нор-Норковского округов Еревана арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщает Armenia Today.

По версии Следственного комитета Армении, в 2022-2024 годах Гагик Царукян вместе с сообщниками организовал мошенническую схему по импорту товаров и топлива из Ирана. По версии СК, было похищено около $21,7 млн. Полученные деньги были легализованы. «Обвинение полностью сфабриковано, это ложь, пустышка»,— сказал лидер «Процветающей Армении».

Господина Царукяна задержали 6 июля в Ереване. В тот же день прошли обыски в его доме и десятках принадлежащих ему компаний. Уголовное преследование началось вскоре после завершения парламентских выборов в Армении.

Изначально сообщалось, что «Процветающая Армения» по итогам выборов 7 июня преодолела необходимый барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Позже ЦИК представила уточненные данные — у партии 3,996% голосов. «Процветающая Армения» заявила о неточностях при подсчете голосов и обратилась в ЦИК.