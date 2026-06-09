Против лидера партии «Процветающая Армения» возбудили уголовное дело

Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему запретили покидать страну, сообщили Armlur в Генпрокуратуре республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Господин Царукян 9 июня пытался улететь из Армении, однако в аэропорту ему отказали в посадке в самолет, пишет «Sputnik Армения». Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед выборами в парламент республики обвинил Гагика Царукяна в хищении $300 млн. «Царукян, его наглые единомышленники и сын должны подвергнуться уголовной ответственности»,— заявил господин Пашинян на митинге в Ереване 5 июня (цитата по News.am).

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Изначально сообщалось, что «Процветающая Армения» после завершения обработки бюллетеней преодолела необходимый барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Позже ЦИК представила уточненные данные — у партии 3,996% голосов. В «Процветающей Армении» заявили о неточностях при подсчете голосов и обратились в ЦИК.

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 49,8% голосов, блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — 23,3%. Блок «Армения» — 9,9%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Большинство, но не конституционное».