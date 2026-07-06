СК Армении прокомментировал обыски у лидера партии «Процветающая Армения»

Правоохранительные органы Армении одновременно проводят обыски более чем по 70 адресам. Расследуются более 10 уголовных дел. Так в Следственном комитете республики прокомментировали News.am сообщения об обысках в доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и в десятках принадлежащих ему компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

По каким делам проводятся обыски, в СК не уточнили. По информации News.am, уголовное преследование ведется по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. О проведении обысков в доме Гагика Царукяна и в компаниях концерна «Мульти Групп» сообщила утром 6 июля представитель «Процветающей Армении» Ивета Тоноян.

В частности, сотрудники правоохранительных органов прибыли на цементный завод «Арарат», Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», ресторанный комплекс «Фараон», спортивный комплекс «Олимпаван», фитнес-клуб Multi Wellness и другие компании, принадлежащие Гагику Царукяну или связанные с ним, пишет News.am.

9 июня в отношении Гагика Царукяна возбудили дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Уголовное преследование началось вскоре после завершения парламентских выборов в Армении. Изначально сообщалось, что «Процветающая Армения» после завершения обработки бюллетеней преодолела необходимый барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Позже ЦИК представила уточненные данные — у партии 3,996% голосов. «Процветающая Армения» заявила о неточностях при подсчете голосов и обратилась в ЦИК.