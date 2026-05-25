Казахстан отказался исполнять решение о взыскании $1,4 млрд с «Газпрома»

Казахстан не станет исполнять решение суда первой инстанции международного финансового центра «Астана» (МФЦА), вынесенное в пользу НАК «Нафтогаз Украины» против российского «Газпрома» (MOEX: GAZP). Об этом заявил министр юстиции республики Ерлан Сарсембаев в интервью юридическому интернет-изданию Zakon.kz.

Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев

Как ранее писал “Ъ”, суд МФЦА вынес решение о признании и приведении в исполнение на территории Казахстана решения арбитража при Международной торговой палате (ICC). По нему с «Газпрома» взыскали около $1,4 млрд в пользу «Нафтогаза» по контракту 2019 года.

«Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи»,— отметил министр юстиции. Он добавил, что правовые механизмы страны «не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией». По словам Ерлана Сарсембаева, сам спор между украинской и российской компаниями не связан с МФЦА, так как «Газпром» не является его участником, спорная сделка не была совершена в центре, спор не регулируется его правом и стороны не заключали соглашение о передаче вопросов признания и исполнения в суд МФЦА. Ерлан Сарсембаев также отметил, что решение суда носит предварительный характер и ответчик вправе оспорить его в двухнедельный срок.

Варвара Кеня