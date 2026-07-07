Из-за бобровой плотины в Ленобласти подтопило 45 участков

В Ломоносовском районе Ленинградской области подтопило 45 приусадебных участков в СНТ «Красногорские покосы» и «Южное». Как сообщили в региональном МЧС, предварительной причиной подтопления могла стать бобровая плотина.

Сообщение о подтоплении поступило в экстренные службы, после чего на место направили представителей администрации, подразделения «Красная Горка» и аварийно-спасательную службу.

По данным МЧС, эвакуация не потребовалась. Владельцы участков покинули территорию самостоятельно, постоянно проживающих в садоводствах нет.

Точная причина подтопления устанавливается. Предварительно к подъему уровня воды могла привести плотина, построенная бобрами. Мониторинг обстановки продолжают сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленинградской области совместно с комитетом правопорядка.

Карина Дроздецкая