Военный суд заочно приговорил жительницу Архангельской области к шести годам колонии

Северный флотский военный суд заочно приговорил жительницу Архангельской области к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной по статьям о публичном оправдании терроризма и повторной дискредитации Вооруженных сил РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, поскольку она с 2023 года находится в Норвегии

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, поскольку она с 2023 года находится в Норвегии

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии суда, в сентябре 2022 года женщина, ранее привлеченная к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, разместила в интернет-группе одного из учебных заведений Архангельской области публикацию с комментарием, который, как установил суд, содержал негативную оценку проведения специальной военной операции. В ходе дальнейшей переписки она также публиковала сообщения, которые суд признал дискредитирующими российскую армию.

Кроме того, суд счел, что после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года подсудимая разместила в социальной сети материалы с признаками публичного оправдания терроризма.

Дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, поскольку она объявлена в международный розыск и, по данным суда, с 2023 года находится в Норвегии. Суд назначил ей шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а также на три года запретил администрировать сайты и интернет-каналы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Карина Дроздецкая