В нескольких муниципалитетах Дона отключили водоснабжение

В нескольких населенных пунктах Ростовской области нарушено водоснабжение в связи с авариями и ремонтными работами на водоводах. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Аксае из-за замены участка водовода по улице Революции (водонасосная станция «Нарзан») остановлено водоснабжение нижней части города. Ответственная организация — АО «Аксайская ПМК РСВС». Работы планируется завершить до 17:00.

В городе Шахты на водоводе по улице Придонской выявили порыв, из-за которого временно снижено давление водоснабжения на улицах 20-го Партсъезда, Перова, Баррикадной, Астрономической и прилегающих. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ». Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в городе Шахты с утра снижено водоснабжение из-за аварийно-восстановительных работ на трубопроводе по улице Шоссейная.

В Новошахтинске порыв водовода по ул. Артема привел к остановке насосной станции «Полевая» и водоснабжения поселков Н. Соколовка, 2-е отделение 6 Совхоза и частично ЖБК. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ» планирует завершить до 14:00.

В хуторе Лагутники Волгодонского района из-за ремонтных работ на водоводе по улице Комарова временно прекращено водоснабжение хутора. МУП «Водоканал» должно завершить работы до 15:00. Во всех перечисленных населенных пунктах организован подвоз воды.

Константин Соловьев