СК проверяет информацию о нарушении жилищных прав ветерана из Ростовской области

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав ветерана боевых действий в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным, которые распространяют СМИ, врач-терапевт ростовской городской поликлиники на протяжении длительного времени не может получить положенное ему жилье. Отмечается, что, несмотря на возбуждение уголовного дела, проблема ветерана так и не разрешилась.

Помимо отчета о ходе расследования, также следственному управлению поручено доложить о мерах, принятых для восстановления прав ветерана.

Константин Соловьев