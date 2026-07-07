В Калининградской области вводят режим повышенной готовности из-за шторма

Власти Калининградской области с 20:00 вводят режим повышенной готовности в связи с ожидаемым ухудшением погоды. По данным МЧС, ночью в регионе прогнозируются штормовой ветер с порывами до 34 м/с и волны высотой до 5 м, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Решение о введении режима повышенной готовности принято для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды, отметил господин Беспрозванных. Все экстренные и коммунальные службы переведут в режим готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Власти предупредили, что сильный ветер может привести к авариям на инженерных сетях, падению деревьев и металлоконструкций, а также другим происшествиям.

Жителям региона рекомендовали по возможности не выходить на улицу во время шторма и переждать непогоду в безопасном месте.

Карина Дроздецкая