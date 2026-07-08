Власти объяснили закрытие МФЦ на Свердлова в Ярославле

В Ярославле филиал МФЦ на улице Свердлова объединили с филиалом на проспекте Ленина. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«По результатам проведенного анализа загруженности филиалов, учитывая территориальную близость, филиал, располагавшийся по адресу: ул. Свердлова, д. 94, объединен с филиалом, расположенным по адресу: проспект Ленина, д. 14а. Оказание услуг населению с 01.07.2026 осуществляется по адресу: проспект Ленина, д. 14а»,— сообщили в правительстве области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 июля 21 филиал МФЦ преобразовали в четыре. Укрупнение структуры, пояснял министр цифрового развития Максим Бартыков, позволит увеличить зарплаты операторам и закрыть все вакансии. Изменения затронули только административно-управленческий персонал и коснулись централизации вспомогательных служб, заверили в областном правительстве.

«В целях повышения качества и доступности услуг для населения численность операторов МФЦ, оказывающих услуги населению, увеличена на 20 штатных единиц»,— пояснили в правительстве.

В правительстве сообщили, что филиалы МФЦ продолжат работать в прежнем режиме по тем же адресам.

Алла Чижова