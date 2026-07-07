В Ростове-на-Дону не выявили превышений платы за ЖКУ в июне

В Ростове-на-Дону провели мониторинг платежей граждан за коммунальные услуги за июнь 2026 года. Случаев превышения допустимого роста платы не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по Ростову-на-Дону в размере 1,7% — в сравнении с декабрем 2025 года. Ограничение действует с 1 января по 30 сентября 2026 года при условии неизменности набора и объемов предоставляемых услуг.

Константин Соловьев