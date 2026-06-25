Вэнс: США обсуждают возможность поставки Турции истребителей F-35

Власти США рассматривают возможность передачи истребителей F-35 Турции. Администрация работает с Конгрессом по этому вопросу, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

«Я знаю, что (глава Пентагона Пит Хегсет. — “Ъ”) и вся команда сейчас занимаются рассмотрением этого вопроса, поскольку есть определенные вещи, которые нужно подтвердить для соблюдения требований американских законов»,— сказал господин Вэнс. Он участвовал во встрече президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

В 2019 году продажа F-35 Турции была заблокирована санкциями. В марте прошлого года на саммите турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в повестку вошел вопрос о поставке истребителей. Тогда в Белом доме дали понять, что открыты к торгу по самолетам. В декабре того же года посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара хочет полностью отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, чтобы открыть путь к закупкам американских истребителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Анкара хочет быть первой в небе».