Писательницу Ираду Берг похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге

Прощание с петербургской писательницей и искусствоведом Ирадой Берг состоится 8 июля в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище. Церемония начнется в 12:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирада Берг (Вовненко) ушла из жизни 5 июля на 54-м году жизни

Фото: Пресс-служба комитета по культуре Ирада Берг (Вовненко) ушла из жизни 5 июля на 54-м году жизни

Фото: Пресс-служба комитета по культуре

Церковь Смоленской иконы Божией Матери расположена на территории Смоленского кладбища на Васильевском острове. После церемонии писательницу похоронят там же.

Ирада Берг (Вовненко) ушла из жизни 5 июля на 54-м году жизни. Она была писательницей, искусствоведом, членом Союза писателей Санкт-Петербурга и автором культурного проекта «Чтения со смыслом». Также Берг работала в музее-заповеднике «Царское Село», участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты и занимала руководящие должности в музее-памятнике «Исаакиевский собор».

О смерти Ирады Берг ранее сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга. Коллеги и деятели культуры назвали ее уход большой потерей для культурной жизни города.

Карина Дроздецкая