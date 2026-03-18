Минцифры РФ предложило правила регулирования ИИ с маркировкой контента

Минцифры опубликовало на портале проектов правовых актов проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта в России. Одна из норм законопроекта — маркировать все созданные с помощью нейросетей аудиовизуальные материалы.

В законопроекте отмечается, что предупреждение об ИИ-контенте должно размещаться «в составе синтезированного, сгенерированного информационного материала в формате, воспринимаемом человеком, и машиночитаемом формате». Маркировку обеспечивает владелец ИИ-сервиса. Крупные соцсети должны будут проверять наличие предупреждения о сгенерированном контенте. Если его не будет, соцсети должны будут сами маркировать материалы или удалять их.

«Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года, установив четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства. Он позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов»,— отмечается в документе. Проект закона будет распространяться на разработчиков ИИ (юрлиц) и на физлиц.

Законопроект также предлагает понятия суверенной, национальной и доверенной моделей искусственного интеллекта. Последние — это модели, отвечающие всем пунктам законопроекта и внесенные в специальный реестр. Национальные и суверенные ИИ-модели — это те, которые были полностью созданы в России, их разрабатывали граждане и юрлица из РФ на основе данных из российских источников.

Разработчики моделей ИИ будут обязаны исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента. Минцифры также предложило применять риск-ориентированный подход к регулированию сферы — требования к системам ИИ зависят от степени их влияния на жизнь человека и общество.

Правительство России склоняется к введению более «мягкого» регулирования искусственного интеллекта, которое затронет не саму технологию, а только продукты, произведенные с ее использованием. Власти опасаются, что избыток госрегулирования на относительно небольшом российском рынке (около 2% мирового) может привести к утрате технологического лидерства. Сейчас РФ — одна из наиболее либеральных в мире стран в сфере разработки и применения ИИ.

