Reuters узнал о риске взрыва катарского СПГ-танкера после атаки

Катарский танкер Al Rekayyat, перевозивший сжиженный природный газ (СПГ), может взорваться из-за пожара в машинном отделении. Судно получило повреждения в районе Ормузского пролива при атаке Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, также поврежден саудовский танкер для перевозки сырой нефти. После попадания ракеты в верхнюю часть машинного отделения экипаж судна подал сигналы бедствия. Сейчас экипаж эвакуируется, уточняет Reuters.

Иранское агентство IRIB со ссылкой на источники писало, что Al Rekayyat был атакован после того, как проигнорировал несколько предупреждений. По данным агентства, он пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке военно-морских сил США. Официальные лица Ирана пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил о полной ответственности Ирана за нападение на танкер Al Rekayyat. Он назвал атаку неприемлемым посягательством на безопасность международного судоходства и глобальные поставки энергоносителей.

WSJ писала, что атака произошла рано утром накануне. Нападению предшествовали прямые угрозы со стороны КСИР, которые транслировали по морской радиосвязи. В конце июня США и Иран два дня подряд обменивались ударами, несмотря на достигнутое перемирие. Поводом также стали атаки Ирана на суда, которые игнорировали требования Тегерана.