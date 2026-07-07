Reuters узнал о риске взрыва катарского СПГ-танкера после атаки
Катарский танкер Al Rekayyat, перевозивший сжиженный природный газ (СПГ), может взорваться из-за пожара в машинном отделении. Судно получило повреждения в районе Ормузского пролива при атаке Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, также поврежден саудовский танкер для перевозки сырой нефти. После попадания ракеты в верхнюю часть машинного отделения экипаж судна подал сигналы бедствия. Сейчас экипаж эвакуируется, уточняет Reuters.
Иранское агентство IRIB со ссылкой на источники писало, что Al Rekayyat был атакован после того, как проигнорировал несколько предупреждений. По данным агентства, он пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке военно-морских сил США. Официальные лица Ирана пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил о полной ответственности Ирана за нападение на танкер Al Rekayyat. Он назвал атаку неприемлемым посягательством на безопасность международного судоходства и глобальные поставки энергоносителей.
WSJ писала, что атака произошла рано утром накануне. Нападению предшествовали прямые угрозы со стороны КСИР, которые транслировали по морской радиосвязи. В конце июня США и Иран два дня подряд обменивались ударами, несмотря на достигнутое перемирие. Поводом также стали атаки Ирана на суда, которые игнорировали требования Тегерана.
Иранская активность, направленная на танкеры, является частью более широких действий по блокированию и атакам на суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. На фоне военной операции США и Израиля против Ирана, произошедшей 28 февраля 2026 года, Иран начал перекрывать движение по проливу и атаковать танкеры. При этом отмечается, что танкеры, осуществляющие торговлю с Ираном, ранее пользовались свободным проходом через эти воды.
Эти атаки значительно повлияли на энергетический сектор Катара. Например, после ударов Ирана по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре 2 марта 2026 года, QatarEnergy была вынуждена остановить производство сжиженного природного газа (СПГ). Повторные удары 18 и 19 марта 2026 года привели к повреждениям двух из 14 линий по производству СПГ, что составляет 17% экспортных мощностей Катара. Ремонтные работы, по оценкам QatarEnergy, могут занять до пяти лет, что приведет к значительным финансовым потерям и сокращению экспорта СПГ, а также конденсата и сжиженного нефтяного газа.
В условиях перемирия между США и Ираном, которое началось 18 июня 2026 года и открыло Ормузский пролив для судов, подавших предварительные заявки, Катар приступил к восстановлению производства на заводе в Рас-Лаффане. Однако для возобновления поставок СПГ в полном объеме Катару потребуется разрешение на транзит через Ормузский пролив. Важно отметить, что в прошлом Катар приостанавливал отправку танкеров с СПГ через Красное море в Европу из-за нападений хуситов на торговые суда, что приводило к увеличению продолжительности пути и росту тарифов на морские перевозки.