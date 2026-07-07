В Петербурге с 9 июля ограничат движение транспорта в пяти районах

С четверга, 9 июля, в городе вступают в силу новые ограничения движения транспорта в Московском, Василеостровском, Петродворцовом, Калининском и Кировском районах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия и прокладкой инженерных сетей

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия и прокладкой инженерных сетей

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия и прокладкой инженерных сетей. В Калининском районе с 9 по 10 июля закроют проезд по улице Жукова на участке от Чугунной улицы до Чичуринского переулка, с 10 июля — перекресток с Чичуринским переулком. В Кировском районе будет ограничено движение по Промышленной улице от проспекта Стачек до Севастопольской улицы с 9 по 11 июля в связи с прокладкой инженерных сетей.

Далее следуют ограничения на более длительный срок: с 9 июля по 3 августа в Московском районе ограничат движение по улице Черниговской от дома № 17 до улицы Булавского. В Василеостровском районе до 29 августа вводится запрет движения по улице Беринга от Бекетовской улицы до перекрестка Нахимова и Малого проспекта. В Петродворцовом районе с 9 июля по 22 сентября запреты на проезд вводятся на Центральной улице от Краснофлотского шоссе до улицы Механизаторов.

В конце мая «Ъ Северо-Запад» писал о вводе реверсивного движения на участке трассы «Кола» в Ленобласти до 10 июля.

Александр Солонников