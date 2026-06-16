В «Дом.РФ» ждут сокращения выдачи семейной ипотеки на 20–35%

Выдачи ипотеки по льготным программам могут упасть на 30–35% после обсуждаемых изменений условий семейной ипотеки. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг на пресс-конференции сервиса М2 в ходе проходящего в Сочи форума недвижимости «Движение». По его словам, это «самый жесткий сценарий». В таком случае, по подсчетам господина Гольдберга, объем финансирования стройки со стороны населения гипотетически может снизиться примерно на 1 трлн руб. в год. «Но надеюсь, что до этого не дойдет»,— рассказал он, добавив, что в реальности объемы жилищного кредитования после изменений условий выдачи семейной ипотеки могут снизиться до 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Дискуссии об изменении условий семейной ипотеки в федеральном правительстве предметно начались зимой 2026 года. В финансовом блоке считают, что льготные ипотечные программы, в том числе семейная, должны быть адресными и решать поставленные задачи, например, увеличения рождаемости. Так, 16 июня в интервью газете «Известия» замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что доля госпрограмм в ипотечном кредитовании в конечном счете должна опуститься до целевого уровня 25–30%. До такого уровня показатель может опуститься к 2030 году. «Резких шагов для достижения целевого уровня не планируется»,— отметил он.

Сейчас в правительстве идет обсуждение различных вариантов изменений выдачи семейной ипотеки. Правительство поручило Минфину и Минстрою до 1 июля 2026 года разработать дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Ранее сообщалось, что один из вариантов привязать ставку по жилищным кредитам к числу детей в семье: 10–12% для семей с одним ребенком, около 6% — с двумя, и примерно 4% — с тремя и более.

При этом в целом по стране объемы выдачи семейной ипотеки уже снижаются, а доля кредитов, выдаваемых на рыночных условиях, к концу мая 2026 года выросла до 45% на фоне снижения ключевой ставки. Об этом на полях форума «Движение» в Сочи сообщил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

Халиль Аминов, Сочи