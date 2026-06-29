«Семейную ипотеку» оставили на осень

Вступление в силу новых правил по «Семейной ипотеке» переносится на три месяца. Вместе планировавшегося ранее 1 июля предполагается их ввести с 1 октября. Перенос может быть связан с необходимостью более детальной проработки социально важной программы. В центре обсуждения остаются величина ставок и размер лимитов в зависимости от количества детей в семье. Эксперты ожидают, что в преддверии вступления в силу новых правил выдачи могут вырасти на 20%, что позволит застройщикам активизировать продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Решение по новым условиям выдачи «Семейной ипотеки» будет принято не ранее 1 октября 2026 года, сообщили в Минфине. В настоящее время заинтересованные ведомства «продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы», отметили в ведомстве. Ранее планировалось, что новые условия вступят в силу 1 июля. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, они будут направлены на «стимулирование рождаемости».

В качестве новых условий рассматривались введение дифференцированных ставок и лимитов, которые будут зависеть от количества детей.

Так, максимальная ставка для семей с одним ребенком из Москвы и Санкт-Петербурга предполагалась в размере 12% годовых, для остальных регионов — 10% годовых. При этом сохранялись действующие лимиты — 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно. При наличии двух детей и более лимиты могут увеличиться до 15 млн руб. и 8 млн руб., а ставки — опуститься до 10% годовых и 8% годовых. Сохранение ныне действующей ставки в размере 6% годовых обсуждалось только для первоначального взноса от 50% и при наличии трех и более детей в регионах или четырех и более детей в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме этого, обсуждается возможность отменить комбинированные программы (комбо-ипотека, ипотека со сверхлимитом и прочие). Под программу также могут не попасть семьи с двумя и более детьми, где старшему ребенку более 6 лет, в 35 регионах с низкими объемами строительства. При этом срок действия льготной ставки может быть снижен до 15 лет, однако она будет пересчитываться по мере рождения новых детей.

«Возможно, перенос связан с тем, что во многом эта программа всегда имела серьезный социальный фактор и поэтому не все законодатели, которые сейчас обсуждают этот законопроект, разделяют экономические аргументы ведомства»,— отмечает директор департамента развития розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. С 1 февраля 2026 года уже вступили в силу новые правила по льготной программе, которые предполагают, что одна семья может взять только один льготный кредит, супруги должны выступать в качестве созаемщиков и иметь с ребенком один адрес регистрации. В преддверии этого рынок фиксировал ажиотажный спрос на «Семейную ипотеку». Объемы выдачи в декабре 2025 года превысили 800 млрд руб., что стало максимальным показателем для месяца за всю историю наблюдения. Причем доля «Семейной ипотеки» в общих выдачах в 2025 году держалась в пределах 80%, следует из данных ПАО «Дом.РФ».

В последние месяцы, наоборот, рынок наблюдал рост ипотечных выдач в основном за счет рыночной ипотеки.

Этому отчасти способствовало постепенное, хоть и медленное, снижение ставок по рыночным программам. В результате в мае доля выдач по семейной ипотеке сократилась до 45%. Перенос «даст застройщикам шансы активизировать продажи на фоне грядущего изменения правил», считает Виталий Костюкевич. В итоге выдачи могут увеличиться примерно на 20% по сравнению с результатами начала 2026 года, оценивает эксперт.

За прошедшие пять месяцев 2026 года было выдано почти 400 тыс. ипотечных кредитов на общую суму около 1,7 трлн руб., следует из данных ПАО «Дом.РФ». Объем «Семейной ипотеки» оценивается почти в 934 млрд руб. На фоне обсуждения новых условий участники рынка фиксируют рост интереса со стороны заемщиков к льготной программе для семей. По данным поисковика «Яндекс Финансы», по промежуточным итогам доля семейной программы среди всех запросов на ипотеку за последнюю неделю месяца (с 22 июня) достигла 35%, в то время как в первую неделю (с 1 июня) показатель составлял 27%.

Дарья Загайнова