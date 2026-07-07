Власти Петербурга передали Абхазии троллейбусы, школьные автобусы и спецтехнику

Санкт-Петербург передал Абхазии новую партию общественного транспорта и спецтехники. Церемония состоялась 7 июля во время официального визита делегации города во главе с губернатором Александром Бегловым, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абхазской стороне передали три троллейбуса, автоподъемник для обслуживания контактной сети, школьный автобус и автомобиль скорой помощи

Фото: Пресс-служба Смольного Абхазской стороне передали три троллейбуса, автоподъемник для обслуживания контактной сети, школьный автобус и автомобиль скорой помощи

Фото: Пресс-служба Смольного

Абхазской стороне передали три троллейбуса, автоподъемник для обслуживания контактной сети, школьный автобус и автомобиль скорой помощи. Еще один школьный автобус прибудет в республику в ближайшее время.

Как сообщили в Смольном, техника была передана по обращению президента Абхазии Бадры Гунбы. Перед отправкой все машины прошли капитальный ремонт и техническое обслуживание. При их подготовке специалисты учитывали особенности эксплуатации в условиях курортного города.

Ранее в марте республика получила десять троллейбусов и школьный автобус, а в прошлом году — уборочную технику и автомобиль скорой помощи.

Карина Дроздецкая