Дончанку подозревают в производстве наркотиков и отмывании денег

Ростовский областной суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 49-летней местной жительницы по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

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Следствие считает, в 2023 году обвиняемая с другими лицами, дела которых выделены в отдельное производство, организовала в Красносулинском районе химическую лабораторию, где производили синтетический наркотик.

Доходы от преступной деятельности на сумму более 6,8 млн руб. фигурантка отмывала через криптовалютные боты. Правоохранители изъяли из оборота более 1,2 кг запрещенных веществ.

Константин Соловьев